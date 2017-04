Consejos para que internet sea el mejor aliado de los niños

Internet se ha convertido en la principal fuente de información, entretenimiento, educación y socialización para millones de niños alrededor del planeta. De hecho, un estudio adelantado por el Centre for International Governance Innovation estima que uno de cada tres menores de edad utiliza la red en todo el mundo.

No hay duda de que los niños dan la bienvenida a internet en sus vidas, incluso en lugares donde resulta costoso, poco fiable o solo se puede acceder a través de dispositivos compartidos.



En este sentido, Unicef ya está planteando la necesidad de proclamar la utilización de la red como un nuevo ‘derecho humano’, algo sin lo cual las sociedades no podrán desarrollarse adecuadamente.



Y es que los niños de países muy diferentes comparten intereses en línea similares. En Filipinas, por ejemplo, a los niños les encanta Facebook y YouTube, y sus principales actividades en línea consisten en aprender nuevas cosas, consultar redes sociales, ver videos, realizar tareas del colegio y jugar en línea. En otras palabras, niños de regiones tan diferentes realizan las mismas actividades de los que viven en Colombia.



Si bien existen riesgos, que los adultos debemos vigilar y comprender, la ‘red de redes’ también ofrece millones de posibilidades para que los niños aprendan, compartan sus experiencias y crezcan realizando actividades adecuadas y sanas.



Por ejemplo, la Administración Nacional de la Aeronaútica y el Espacio de Estados Unidos (Nasa, por su sigla en inglés) cuenta con el sitio web en español Space Place (https://spaceplace.nasa.gov/sp/), que ayuda a que los pequeños desarrollen sus habilidades y aprendan más sobre la ciencia, el espacio exterior y la historia de la humanidad. Este es una página gratuita llena de buenos recursos.



Los niños tambien pueden ingresar a Cernland (www.cernland.net), un sitio web creado por el laboratorio de investigación de partículas más avanzado del planeta. En este, a través de juegos y actividades, los visitantes pueden explorar y aprender cómo se formó el universo, así como conocer el importante trabajo que se realiza en el CERN en Suiza. Todo en español.



Junto a estos, algunas organizaciones han creado propuestas virtuales para que los niños reciban un entretenimiento sano, que les permita comprender a la sociedad y los aleje de actividades violentas. El canal de televisión Discovery, para no ir muy lejos, cuenta con Discovery en la Escuela (http://discoveryenlaescuela.com), para explicar y difundir los nuevos descubrimientos científicos de forma adecuada para los más pequeños.



También está la fundación Hello Kids (http://es.hellokids.com), que ofrece actividades, manualidades, videos y lecturas que acercan a los menores al arte, la cultura y las tradiciones de diversas partes de la Tierra. O la iniciativa Maguaré (http://maguare.gov.co), creada por el Ministerio de Cultura y el Centro Ático, en la cual los niños encuentran cuentos narrados, tradiciones y secciones inspiradas en las diferentes regiones de Colombia.



Sin duda, Internet está transformando la forma en que nuestros niños comprenden su realidad y se relacionan con las personas. Y lo más importante, les brinda ventajas que les permitirán crecer mejor preparados para los retos que enfrentarán en su futuro académico y profesional.



*David Luna

Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones