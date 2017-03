Una buena tesis puede convertirse en un proyecto de éxito

La tesis de grado en las universidades tiene tres opciones: que se olvide en los rincones de las bibliotecas, se convierta en un elemento de consulta o termine teniendo impacto por ser una idea innovadora, se convierta en una empresa o un modelo de negocio, o beneficie a muchas personas.

Luis Prieto, vicerrector académico de la Universidad Javeriana, explica que hacer la tesis o trabajo de grado, así termine archivada en una biblioteca, siempre será un ejercicio valioso porque es un proceso de investigación en el que el estudiante adquiere diversas competencias.



Hoy, la tesis es uno más de los requisitos para graduarse de pregrado, y en algunas instituciones puede ser reemplazada con prácticas profesionales, cursos de posgrado, entre otras alternativas. El vicerrector académico de la Universidad de los Andes, Carl Langebaek, recomienda que la opción se elija dependiendo del perfil del estudiante: “Hemos abandonado la idea que existía hace años de que solo hay un perfil de egresado de un pregrado. Insistíamos en que hicieran una gran tesis, y en realidad la mayoría no se dedicó durante el resto de sus vidas a ser un académico investigador, sino a otras cosas”.



En defensa de las tesis, Langebaek dice que son muchas las que terminan siendo exitosas. Un ejemplo claro es Google. En 1998, Larry Page y Serge Brin, estudiantes de posgrado en la Universidad de Stanford, iniciaron un proyecto de tesis que terminó convirtiéndose en el motor de búsqueda más visitado a nivel mundial.



Pero para no ir tan lejos, en Colombia también hay cientos de proyectos de tesis que se han convertido en grandes compañías reconocidas nacional e internacionalmente. Como también, aquellas que si bien no son tan grandes, resultan teniendo un gran impacto para la vida del estudiante.

Grandes tesis

Según Luis Prieto, hay tres elementos determinantes para que un trabajo de grado tenga impacto: el primero, el acompañamiento del profesor que tenga claro cómo orientarlo; el segundo, cómo esa actividad de grado está articulada con la formación del autor (si busca ser investigador, empresario, etc); y por último, la capacidad de la universidad de tener relación con la industria para que el trabajo pueda ser parte de procesos empresariales.



Sin embargo, los autores de tesis exitosas añaden algunos ‘tips’ adicionales. En el país hay varios ejemplos:



VivaColombia, la aerolínea regional de bajo costo, nació cuando William Shaw, su creador y actual presidente, estudiaba en Stanford University Graduate School of Business (Estados Unidos) y planteó para su tesis de grado de maestría un nuevo servicio que permitiera a cualquiera viajar.



“La tesis de grado fue exitosa porque la investigación del mercado colombiano dio como resultado que en ese momento, en el 2009, las tarifas eran extremadamente caras para trayectos muy cortos, lo que generó que el modelo de bajo costo fuera un éxito”, dijo Shaw.



Bodytech nació como una idea de grado de Gigliola Aycardi y Nicolás Loaiza, dos estudiantes del MBA de la Universidad de los Andes. Ambos propusieron una electiva sobre salud y deporte, y se dieron cuenta de la necesidad de crear un centro médico deportivo. Así surgió la empresa, que hoy tiene más de 140 puntos distribuidos en Colombia, Perú y Chile, y que en el 2015 facturó 320.000 millones de pesos.



Aycardi afirma que “la clave es hacer algo pensando que lo vas a volver realidad”.



Pero no todas las tesis exitosas resultan en empresa. Por ejemplo, la película ganadora en el Festival de Cine de Cannes, ‘La tierra y la sombra’, fue la tesis de grado de César Acevedo, su director. Fue con ese guion, que años más tarde haría realidad, con el que se graduó con honores en la Universidad del Valle.



También hay proyectos sociales. Andrés Wiesner encontró que es en su tiempo libre cuando los jóvenes cuando están más propensos a caer en problemáticas como las pandillas, las drogas y el embarazo temprano. Así que creó una escuela de fútbol para salvarlos de esos peligros y fundó Tiempo de Juego, una entidad que nació en el 2008 en Altos de Cazucá, Soacha (Cundinamarca). Aunque Wiesner dice que el proyecto nació de una clase y no directamente de tesis, la Universidad de La Sabana se lo valió como tal para que se graduara.



La clave del éxito de Wiesner fue enamorarse de su propio proyecto: “Cuando uno hace algo que está inmerso en la pasión, casi que el éxito está asegurado”.

Pequeñas pero valiosas

No necesariamente las tesis deben convertirse en una gran empresa para ser consideradas un caso de éxito.



Por ejemplo, Catalina Rodas y Hebert Rodríguez, egresados de la Universidad Bolivariana de Medellín, desarrollaron el proyecto ‘En mis pies hay tierras ajenas: relatos de mujeres, memoria y desarraigo’. Con él buscaron visibilizar ante la sociedad las problemáticas que genera el conflicto armado en poblaciones con enfoques diferenciales, como las comunidades indígenas.



“Fue construido un relato escrito y fotográfico en el que se evocaban poéticamente los estragos que los grupos armados dejan al irrumpir en un territorio”, explicó Rodas. Fue tal el éxito de este proyecto que trascendió el aula de clase. Hicieron charlas en el exterior, exposiciones en reconocidos museos y galerías, y recibieron varios premios.



Otro caso es el de Laura Bolaño. Estudió filosofía en la Universidad del Rosario, y a su tesis le fue tan bien que la facultad la editó en un libro que lanzó en la Feria del Libro 2012: ‘Los superhéroes, el deber moral y la obligación: el caso de Spider-Man y los X-Men’, uno de los más vendidos en su universidad. Según Bolaño, esto le dio la posibilidad de convertirse en profesora universitaria y libretista, pues su apuesta era multidisciplinar entre la filosofía y el cómic.



REDACCIÓN VIDA