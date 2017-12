Ahora sí, ¡a cumplir esas metas de Año Nuevo!

¿Cuántos fines de año ha pasado haciendo listas de deseos para el año entrante? ¿Cuántos ha pasado poniéndose metas que para febrero no llegaron ni a un primer arranque?

¡Para este 2018, es momento de decir ‘no más’! No más metas sin cumplir, no más sueños aplazados ni objetivos que parecían importantes hasta que llegó el Día de los Reyes Magos y volvieron a quedar en segundo plano.



¿Hay algún secreto para salir del hoyo del sabotaje? Para la ‘coach’ Jimena Maldonado, “el autosabotaje se da porque a pesar de que genuinamente queremos lograr algo, hay una serie de paradigmas, miedos o interpretaciones que no nos apoyan en el logro de nuestros objetivos”. Por lo tanto, “para poder establecer una meta clara tenemos que saber qué queremos, definir por qué lo queremos y por qué es importante para nosotros lograrlo”, añade.



Por su parte, Jassel Arzuza, psicóloga y ‘coach online’, explica que las palabras que elegimos para definir nuestras metas son fundamentales a la hora de lograrlas. “Cuando hablamos de ‘sueños’, seguimos programando nuestro cerebro de que eso que queremos cumplir es una instancia lejana”, explica. “Eso genera que le pongamos poca intención y prioridad a esa actividad”.



Cuando volvemos nuestras metas más concretas y cercanas podemos manejarlas de mejor manera para cumplirlas. ¿Siente que ya es hora de ponerle pilas al asunto? Entonces siga estos consejos.

Para cumplir la meta:

1. Tenga a alguien que realmente lo acompañe durante el proceso de cumplir la meta. Si quiere escribir un libro, consiga un editor o un lector a quien tenga que rendirle cuentas. Si quiere ejercitarse, únase con alguien que también quiera hacerlo y comprométanse a cumplirlo. Esta recomendación puede ser la diferencia entre cumplir un proyecto o verlo hundirse con rapidez, ya que "aunque uno tenga toda la motivación para hacer algo, tener el estímulo de un compromiso con otro, más allá de tenerlo consigo mismo, le da una dimensión más concreta al objetivo que se plantee".



2. Agéndese. Es importante que sus metas no sean menos importantes que sus citas laborales, por ejemplo. Dele espacio en su calendario para dedicarle tiempo y acostumbrarse a generar una rutina en torno a esa meta.



3. Mire los objetivos como hitos fundamentales de su vida, no solamente como parte de una lista de cosas por hacer. La motivación profunda de una meta debería conectarlo con un propósito trascendente de vida hasta el punto de que usted mismo priorice ese objetivo sobre otros. Genere una rutina disfrutable en torno a esa meta.



Evite:



Proponerse demasiadas metas para un año. Dejemos las listas de deseos y de Papá Noel atrás.



Tener tantas metas le pondrá una presión excesiva y un estrés prematuro sobre cómo cumplirlas, lo que no solo le generará desencanto por ellas sino que eventualmente las abandonará.

Si llega a interrumpirse el proyecto...

Los planes se pueden modificar según cómo le vaya y según los nuevos proyectos que naturalmente van surgiendo a lo largo del año. Por eso, Jassel Arzuza recomienda hacer el monitoreo de su proyecto con cuidado y detalle.



También vale la pena que responda esta pregunta: ¿ese nuevo proyecto le ayudará a cumplir su objetivo final?

Antes de establecer un nuevo objetivo:

Jimena Maldonado, ‘coach’ del International Coach Federation, recomienda que antes de establecer un objetivo para el próximo año, responda a las siguientes preguntas:



1. ¿Qué quiero?



2. ¿Por qué lo quiero?



3. ¿Por qué es importante para mí en este momento de mi vida?



4. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que estoy logrando lo que quiero?



5. ¿Cómo voy a medir que lo estoy logrando?



Si puede contestar estas cuatro preguntas y tenerlas siempre en mente, la probabilidad de éxito para su objetivo es muy alta.

Enfóquese en usted

Propóngase tener ‘pequeñas’ metas. Esto lo recomienda Maldonado porque, en su experiencia, es el método ‘paso a paso’ lo que hace de un objetivo un asunto más manejable. Por ejemplo: si quiere escribir un libro, es más efectivo plantearse metas a corto plazo (entregar un capítulo por semana) que decir que va a entregar todo el libro dentro de seis meses cuando muchas otras actividades se le cruzarán en el camino.



No compararse con los demás es una de las recomendaciones de la ‘coach’ Jassel Arzuza. Una de las claves de que un objetivo se cumpla es evaluarlo desde su propia realidad y con las herramientas con las que cuenta (o puede conseguir) para lograrlo.



VIDA MODERNA