Cómo cerrar ciclos a pocos días del Año Nuevo

Nadie va a negar que el 2017 fue un año con logros y dificultades; y cada calendario tiene, en ese sentido, la misma cualidad: todos podemos resaltar unas cosas y quisiéramos olvidar otras.



Aun así, no podemos perder la energía de enfrentar cada año con las mejores ganas. Por eso, antes de que empiece el 2018, tómese unos minutos y, al estilo ‘fast track’, trate de cerrar esos ciclos de su vida pendientes para así arrancar enero con mayores motivaciones. Y si no puede cerrarlos del todo, al menos déjelos acomodados de la mejor manera para vivirlos de otra forma.

Para hacer un buen balance de su vida laboral...

Cada año produce la sensación de que se pasó volando, especialmente en el trabajo. Esto puede dejar un balance confuso de su desempeño, de su relación con sus colegas y de qué aprendió de su vida laboral. No está de más que hable con su jefe respecto a cómo ha sido su desempeño a lo largo del año, qué puede mejorar y qué objetivos quisiera proponerse para el 2018. Eso le dará más motivación para trabajar.



Sylvia Ramírez, coach laboral y autora del libro 'Felicidad a prueba de oficinas', recomienda que antes de que todos desaparezcan por vacaciones o festivos haga estos ejercicios:



1. Permítase el espacio para entender qué situaciones lo marcaron en este año en la oficina (¿peleas?, ¿despidos?, ¿ascensos?). ¿Qué hizo bien y qué podría hacer distinto en una próxima oportunidad si se volviera a encontrar en esos eventos?



En esos espacios introspectivos está el verdadero fortalecimiento de la madurez profesional.



2. Si tiene que denunciar algún hecho, hágalo ante la instancia que corresponda (su jefe, un colega), pero sin amenazar. Cada actitud que usted deje ver de sí mismo podría afectarlo en el futuro.



3. No deje pasar declaraciones, charlas o motivos de desaliento que ha tenido con su trabajo y que podrían afectarlo.

Para dejar ‘bien paradas’ sus relaciones...

Bueno, eso de que queden ‘bien paradas’ se refiere, realmente, a que usted esté tranquilo con cómo se desarrollaron sus relaciones amorosas y amistosas este año. Para eso, la terapeuta de pareja Nelly Rojas le recomienda hacer estos ejercicios:



1. Piense en qué es lo que le produce más malestar de lo que sucedió este año con sus relaciones. ¿Una infidelidad? ¿Una pelea? ¿Un desencuentro? Luego, evalúe si al recordarlo siente rabia, dolor, ira o si incluso se manifiesta en llanto. Si este es uno de los casos, es una señal de que ese hecho recordado no ha tenido una solución.



“Para solucionarlo es necesario que usted pueda construir una explicación satisfactoria para lo que ocurrió”, explica la psicóloga. “Las explicaciones llevan, eventualmente y con trabajo, a la reparación propia”.



Por eso, lo ideal en este tipo de casos es comunicarse con la persona con la que ese problema no quedó resuelto e intentar, primero, llegar a tener explicaciones de lo que sucedió, cuál es su punto de vista, cómo lo vivió y qué sintió cuando lo hizo. “Hay que aprender a aceptar las explicaciones de los demás para analizar también las propias”, dice Rojas.



2. Aprenda a pedir perdón, pero también a pedir que le pidan perdón a usted, porque esto es reparador.



3. Piense qué tanto está actuando por los demás descuidando su autoestima y bienestar. Si alguno de estos aspectos está en juego por otra persona, es importante que tome esta época para establecer su independencia emocional y crear sus propios espacios para disfrutar de usted mismo.

Para no dejar volando el dinero...

¡Es momento de revisar el bolsillo! Para este fin de año, no está de más que haga un balance de deudas pendientes, cómo actualizar sus planes de pago para acomodarse a sus necesidades y posibilidades reales y qué planes de inversión tiene para el año entrante. La líder de Programa de Bienestar Financiero de la consultora Old Mutual, Clara Inés Guzmán hace estas recomendaciones:



1. Haga un balance financiero. Como las grandes empresas, revise, evalúe y saque sus propias conclusiones: qué acciones le dieron progreso, qué decisiones no fueron las de mejor resultado y por qué.



2. Haga una lista de deudas y sus montos. Revise en la historia cuánto tiempo lleva con ellas y evalúe cuál ha sido la más costosa. Inicie el año con la cifra clara de lo que realmente debe y haga un plan que le permita salir de las que no le convienen.



3. Diseñe un presupuesto para el 2018, ajustado a su ingreso real y con una distribución adecuada de gastos. Registre y analice; así contará con información relevante para tomar acción.



EL TIEMPO