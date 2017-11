¿Cómo salir de la zona de confort? / Opinión

¿Te has preguntado qué pasa con esas personas que no llegan a ser exitosas? La razón principal es que se encuentran en su zona de confort. Mucha gente quiere tener éxito, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. No quieren afrontar nuevos retos ni hacer cosas diferentes. Tú puedes cambiar tu historia. En la vida, para evolucionar, hay que salir de la zona de confort.

¿Cuál es la zona de confort? Una buena forma de identificarla es a partir de los niveles de ansiedad. Es decir, las actividades cotidianas a las que estamos acostumbrados son las que nos hacen sentir tranquilos, aquello que sale de nuestra rutina o hábitos puede generar en nosotros ansiedad y temor.



La zona de confort es ese lugar mental en el que estamos a gusto con todo y no pensamos en cambiar nada de nuestras vidas. La familiaridad es cómoda y agradable, por lo que no es sorpresa que las cosas nuevas nos hagan estar en guardia. Desde una perspectiva evolutiva, observamos las cosas familiares como un hábito más seguro, nos sentimos más atraídos por lo conocido.



Todo esto pasa porque prefieres estar seguro, cómodo y no tomar riesgos, lo cual definitivamente nos conduce a un camino de frustración.



Entonces, ¿qué tiene que pasar para que en verdad salgas de tu zona de confort? Lo ideal es que sepas primero a dónde vas y qué quieres en esta vida. Tienes que tener sueños verdaderamente ambiciosos, que se conviertan en motivación. Al empezar, sentirás miedo y te sentirás muy raro; sin embargo, eso pasa al principio. Una vez que haces cosas nuevas te preguntas: “¿por qué no lo había hecho antes?”. Y poco a poco se hace más fácil, y vas a querer estar afrontando retos mucho más ambiciosos.



¿Por qué es bueno salir de nuestra zona de confort? Nos ayuda a crecer; nuestra propia zona de confort se expande con nuestros aprendizajes, disfrutarás más de los logros. Además, tendrás beneficios y te sentirás bien de haberlo hecho, si no logramos salir de la comodidad y ser más ambiciosos, seremos infelices.



Te recomiendo estas cinco claves, que te ayudarán a salir de ese lugar cómodo:



– Desafíate y da siempre más de ti.



– Atrévete a hacer cosas diferentes.



– Conoce personas que te inspiren.



– Medita, habla contigo mismo.



– Vive el presente; deja las excusas.



Concibo la vida como una infinita cordillera y no como una única montaña por escalar. De hecho, en la cima solo deberíamos quedarnos el tiempo justo, y desde arriba buscar la próxima montaña. No tengas miedo de seguir adelante. Sé fiel a ti mismo y sal de tu zona de confort. ¿Cuál es tu próxima montaña?



Ismael Cala dará su conferencia ‘Despierta con Cala’ el 20 de noviembre en Cali, el 22 en Barranquilla y el 24 en Medellín. Más información: celulares 3002773888 y 3044603082.



ISMAEL CALA

Periodista y conferencista