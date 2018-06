Sin pausas: así ven televisión los niños de hoy

Matías, de 4 años, no entendía por qué el programa de televisión infantil que estaba viendo no se podía pausar ni retroceder. Mientras disfrutaba con su papá y su tía de una serie de dibujos animados que se transmitía por un canal convencional, su mamá lo llamó. Cuando regresó a la habitación y se percató de que el episodio había finalizado durante su ausencia, les preguntó sorprendido: “¿por qué no lo pausaron?” “¿por qué no lo devuelven?” “¿por qué no podemos buscar el capítulo y verlo otra vez?”.



“Tuvimos que explicarle que todo eso que él nos pedía no se podía hacer porque estábamos viendo televisión tradicional y no un programa en las aplicaciones a las que él está acostumbrado", relata su tía Alejandra Ruíz.

Como Matías, muchos niños que nacieron en la era de YouTube, Netflix, Fox Play, HBO Go, y otras plataformas que les permiten a sus usuarios reproducir contenidos en cualquier momento y lugar, tienen una experiencia muy distinta de lo que es para los adultos la televisión.

De hecho, pocos niños saben lo que es tener que esperar a que su programa o serie favorita sea transmitida en un horario determinado y sujeto a la programación de un canal. Tampoco saben lo que es tener que ver, completos, los cortes de comerciales de tres y cinco minutos, o quedarse “pegado” al televisor para no perderse ni un instante del programa.



“No. Nuestros pequeños ya no esperan esas pausas. Ellos quieren estar entretenidos sin interrupciones y si les pides esperar, pierdes su atención y se molestan”, comenta Juan Pablo Ortíz, padre de dos niños de 6 y 8 años, quien debió adquirir una suscripción a una plataforma 'streaming' porque sus hijos no querían ver televisión. “Me decían: ‘papá, es que dan mucha propaganda... no sale nada para niños... toca esperar mucho para ver lo que nos gusta, nos aburre...’”, relata Ortíz.

Los riesgos

Para María Carolina Sánchez-Thorin, psicóloga infantil, el problema es que el rápido acceso que ofrecen estas plataformas a contenidos que los niños pueden disfrutar en el momento que quieran, los acostumbra a recibir gratificaciones en el menor tiempo posible, algo que se ha denominado como el ‘síndrome de la inmediatez’.

De acuerdo con la experta, los riesgos residen en que muchos padres no enseñan a sus hijos a autorregularse cuando ven series en plataformas digitales, y les permiten ‘devorarse’ un episodio tras otro para mantenerlos entretenidos o porque no están ahí para hacer un control parental.



Y es que en la actualidad, los niños ya no experimentan la televisión de la misma manera que hace 10 o 15 años: ahora, en lugar de tener que esperar a llegar a casa para prender la TV después del colegio, pueden ver contenidos en el celular, la tableta o el computador en la ruta escolar, en el auto de los padres, en el recreo del colegio o en cualquier tipo de ambiente.



“Esa portabilidad, además, los libera de horarios al tiempo que les ofrece temporadas completas de sus series favoritas que pueden consumir a su propio ritmo”, explica, Juan Camilo Díaz, investigador de medios de comunicación y cultura digital del Instituto de la Familia de la Universidad de la Sabana.



De acuerdo con Díaz, el problema en realidad no son las plataformas sino el acercamiento prematuro a las pantallas incluso, antes de que los niños aprendan a leer, ya que esto genera alteraciones en la capacidad de atención, comprensión, desarrollo de la creatividad y socialización.



“No se trata de aislar a los niños de este entorno porque ellos son nativos digitales, sino de llevar procesos de acercamiento a la tecnología que sean acordes con su desarrollo cognitivo. Los padres deben orientar y supervisar lo que ven sus hijos y poner normas y límites de consumo”, aconseja el investigador.

El lado positivo

Ahora bien, para algunos pedagogos una de las ventajas de este cambio en “el modo de ver TV” de los niños de hoy es que ellos como audiencia han desarrollado la autonomía para elegir los contenidos que consumen, lo cual los hace más críticos.



“Ya no les toca ver la telenovela que le gusta a la persona que los cuida ni se tienen que conformar con la franja infantil que ofrecen algunos canales los domingos en las mañanas. Ahora, tienen una enorme variedad y son ellos los que eligen qué quieren ver de acuerdo con sus preferencias, su curiosidad y sus gustos”, afirma Carmen Larios, vicepresidente senior de contenidos estratégicos National Geographic Partners y Nat Geo Kids, empresa audiovisual que ha venido desarrollando investigaciones en el tema.



“El gran desafío, tanto para las productoras audiovisuales como para los padres de familia, es poner a disposición de los chicos contenidos de calidad que sean apropiados para su edad, que les enseñen de manera entretenida y que despierten su curiosidad y su creatividad”, puntualiza Larios.

Pautas para limitar el consumo

- La Academia Americana de Pediatría aconseja no exponer a los niños a las pantallas antes de los dos años de edad para favorecer el desarrollo de sus habilidades de interacción social.



- A partir de los 3 años, los padres deben limitar el uso de televisores, celulares y tabletas a máximo dos horas diarias.



-Enseñe a sus hijos a autorregularse frente al número de episodios de series que ven. uno o dos al día es una buena medida.



-Promueva un equilibrio entre el uso de las pantallas y el disfrute de actividades al aire libre.



LIZETH SALAMANCA GALVIS

