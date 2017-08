Hasta / El lenguaje en el tiempo 

Dice el informe sobre la gonorrea de garganta que de esta enfermedad se tuvo noticia “solo hasta la época de Hipócrates”. Tal frase puede interpretarse como que a partir de esa época, siglo IV antes de Cristo, ya no se supo nada más, porque la preposición ‘hasta’ indica término.

Es claro ese sentido en frases como “Iría hasta el fin del mundo” o “Puede gastar hasta cien mil pesos”.



Sin embargo, el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, incluye una nueva acepción de ‘hasta’, que salva la frase de la gonorrea, ‘no antes de’.



Gracias a esa gentileza de la Academia frases como “El banco atiende hasta las nueve de la mañana”, “Podéis tener relaciones sexuales hasta cuando os caséis” o “Se supo hasta la época de Hipócrates” significan que ‘no atiende antes de las nueve’, ‘no podéis antes de casaros’ y ‘no se supo antes de Hipócrates’.



Se trata de un uso bogotano característico. No obstante, el DLE informa que a la preposición ‘hasta’ se le da este sentido de ‘no antes de’ también en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.



Con todo y ello, el Diccionario panhispánico de dudas, 2005, recomienda, para evitar equívocos, acomodar el uso de la preposición ‘hasta’ a su sentido original, ‘término’, lo que exigiría en los ejemplos dados cambiar ‘hasta’ por su opuesto ‘desde’, “El banco atiende desde las nueve”, “Podéis tener relaciones sexuales desde cuando os caséis” y “Se tiene noticia desde la época de Hipócrates”.

Sí

Dice el aviso de Dodge, publicado en Motor: “¿Deportiva o familiar o familiar o deportiva? El orden no importa, la actitud si”. Un aviso que merece aplauso por el uso, poco frecuente en publicidad, del signo de interrogación de entrada (¿) y en general por la acertada puntuación, pero…



Los creativos olvidaron la tilde del adverbio de afirmación ‘sí’, con que termina la leyenda. Sin esa tilde, ‘sí’ no afirma, sino que introduce una condición (que en el aviso no aparece), pues se trata de la conjunción ‘si’, if, en inglés.



Estamos aquí ante uno de los 24 casos de tilde diacrítica que hay en español.



Tenemos en nuestro idioma cuatro ‘si’ distintos, dos con tilde y dos sin tilde. ‘Sí’, con tilde, es adverbio de afirmación, yes, en inglés, “Sí es importante la actitud”, o pronombre de tercera persona, himself o herself, en inglés, “Volvió en sí”, “Lo hizo por sí misma”.



‘Si’, sin tilde, es conjunción condicional, “Si la actitud es importante, mucho más la decisión”, “Acepto enseguida, si ella me invita”, o nombre la séptima nota musical, “Es un concierto para violín y orquesta en si bemol”, “Suena mejor por si mayor”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria