‘La edad mínima no es un capricho’: Cristina Plazas

Mucho me complace que cada día más medios de comunicación se interesen por este tema, pero sería deseable que fueran más los padres de familia que lo tomaran en serio, como un peligro real al que están expuestos sus hijos.



He recibido fuertes críticas por preocuparme por los niños y el uso de celulares. La que más me llamó la atención fue la de que yo “debería preocuparme por los temas verdaderamente importantes”. Esa, sin duda, es la demostración de que el problema no es visto, por los propios papás, con la gravedad que tiene.

Es un gran riesgo porque muchos de los casos de suicidio, abuso sexual, trata de personas, extorsión y pornografía infantil que se reportan y que tanto dolor han dejado a niños y padres comenzaron con un teléfono celular inteligente y con la apertura de una cuenta en una red social.



Así le ocurrió a una adolescente para quien terminó en suicidio la supuesta amistad con un joven que en realidad era un hombre mayor. El caso de dos niñas que llegaron a Bogotá invitadas por una amiga que conocieron en una red social a un paseo que terminó en un caso de explotación sexual. Un tercer caso, muy común y no menos grave, es el de niñas y niños de 9, 10 y 11 años que comparten fotos sin ropa, las cuales se hacen virales o terminan siendo motivo de extorsión para no publicarlas a cambio de más fotos o dinero.



Pero veamos las cifras que nos muestran el problema por el creciente número de casos que conocemos en el ICBF. Desde el 2012 hasta la fecha atendimos 2.895 denuncias de niños víctimas de estos crímenes. Hoy están abiertos 1.079 procesos de restablecimiento de derechos a niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, de los cuales 906 son niñas. Creo que nos queda clara la gravedad del problema.



Con mi recomendación de no entregar celulares a niños menores de 14 años no quiero motivar la prohibición de estas tecnologías o el alejamiento de ellas. Lo que quiero, y esa es mi invitación a los papás y las mamás, es que se documenten sobre los peligros y las modalidades en que estos casos ocurren.



Si estamos informados, vamos a saber preparar y aconsejar mejor a nuestros hijos para evitar que se conviertan en víctimas. Yo pregunto: como padres, ¿sabemos qué es ‘sexting’, ‘grooming’, sextorsión y ciberacoso? (Primera tarea). ¿Conocemos a los amigos con quienes nuestros hijos chatean o interactúan? No se trata de temas menores. Estos serían dos pasos grandes en la protección de nuestros hijos. Ahora ¿tiene su hijo un computador en su cuarto, el cual puede utilizar en las noches mientras usted duerme y cree que su hijo hace lo mismo? ¿Acompaña a sus hijos cuando navegan en internet? Hoy, en Colombia, 7 de cada 10 adultos admiten no estar con sus hijos menores de 18 años cuando navegan en internet. Entonces, son muchas las cosas que debemos cambiar o conocer como padres, informándonos y hablando con nuestros hijos sobre estos temas y sus peligros.



Tampoco es capricho que la edad mínima sean 14 años. No confundamos la destreza y habilidad de los menores de edad para manejar una tableta o un celular con la capacidad para interactuar con estos aparatos. La primera es muy diferente de la segunda. Por eso es regla en las redes como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat que la edad mínima para tener una cuenta sea entre los 12 y los 14 años.



Ellos saben que antes de esa edad, un niño no ha desarrollado todas las habilidades cognoscitivas necesarias para el análisis de la información que reciben. El sentido de la autorregulación e interacción con otros en entornos digitales tiene esa limitación. La lista de autores que corroboran todos estos conceptos va desde la propia Corte Constitucional de Colombia hasta la Academia Americana de Pediatría, pasando por estudios de psicólogos e investigaciones científicas a nivel mundial. En Colombia, organizaciones como Red PaPaz también han divulgado este tema.



Con frecuencia escucho a papás justificar la entrega de celulares a sus hijos, con la intención de garantizar la seguridad y la comunicación con ellos cuando no están en la casa. Para eso existen otros medios que cumplen la misma función sin los riesgos de los cuales hablamos. Las opciones: un teléfono ‘flecha’, un teléfono normal sin plan de datos o el muy de moda ‘smartwatch for kids’, que ofrece GPS y llamadas de emergencia.



Poner un celular en las manos de un niño es poner el mundo a sus pies. Un mundo en el que podrán ver las películas y las revistas que no les están permitidas, o interactuar con ‘lobos con piel de oveja’ que pueden hacerles daño, solo para mencionar un par de cosas. Vuelvo y digo, con la debida información encontraremos las opciones más apropiadas de seguridad y comunicación como padres responsables.



El llamado también lo hago a la comunidad educativa, a la cual le corresponde también gran responsabilidad en estos temas. Muchos casos ocurren en esos entornos. Los colegios deben promover el buen manejo de los medios virtuales para el mejor uso de las tecnologías y educar en valores y derechos sexuales.



Proteger a nuestros niños es responsabilidad de todos. Los padres debemos hacer de la familia la primera línea de defensa. Debemos fortalecer los lazos de confianza y recuperar los momentos para compartir, como las comidas –sin celular, por supuesto–. Informarnos y conocer cómo son el mundo digital y la velocidad a la que evoluciona es un gran paso.



Para más información visiten www.redpapaz.org o www.icbf.gov.co



CRISTINA PLAZAS MICHELSEN

Directora General del ICBF