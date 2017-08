Universidades levantan la voz ante recorte a ciencia

Con el recorte del 41 por ciento del presupuesto para ciencia en el pre-proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2018, las universidades del país levantaron su voz de indignación y enviaron, por un lado, una carta al presidente Juan Manuel Santos, y por el otro, al director de Colciencias, Cesar Ocampo.



La primera es una carta abierta al Presidente firmada por directivos y responsables de ciencia, tecnología e innovación de instituciones de educación superior colombianas. “Nos vemos en la obligación de elevar ante usted nuestra más enérgica protesta, pues consideramos que el débil Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentre en un estado crítico”, empieza el documento.

Asegura también que el recorte les parece incoherente con las aspiraciones de que Colombia entre a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y ocupe un mejor puesto en el índice global de competitividad. “Sin ciencia y tecnología no hay desarrollo y sin innovación no habrá calidad de vida”.



Los firmantes, en su gran mayoría vicerrectores de investigación de universidades como la de Caldas, la Antonio Nariño, la Piloto de Colombia, la Amazonia, la del Norte, el Rosario, entre otras, le recuerdan al Presidente varias promesas que había hecho durante su campaña a la Presidencia.



“Fue grande la esperanza que despertaron sus palabras en el discurso de posesión de hace siete años. Usted prometió destinar el 10 por ciento de las regalías a Ciencia, Tecnología e Innovación, que se cristalizaban en la reforma constitucional que luego impulsó, pero que se permitió que tuviera una gestión enmarañada en múltiples trabas burocráticas”, dice el texto.

Por último le exponen al primer mandatario que abrigan la esperanza de que en el tiempo restante del mandato, instruya a su equipo de gobierno para que se logre dar el timonazo que necesita la “locomotora del desarrollo equitativo y sostenible”.

Por otro lado, las universidades asociadas a la Fundación CeiBa: Andes, Antioquia, Javeriana, Nacional, del Norte, del Rosario y la del Valle le enviaron una carta al director general de Colciencias Cesar Ocampo en la que le piden que se esfuerce por exigir más presupuesto para su entidad.



En el documento, firmado por el director general de la Fundación Ceiba, Paulo Jairo Orozco, se asegura que las instituciones que componen a esa organización representan en el momento cerca del 80 por ciento de la producción del nuevo conocimiento en ciencia y tecnología del país.



“Queremos que se escuche la fuerza de su voz como director de la entidad líder de esta actividad transversal en la sociedad para que construyamos y no perdamos lo que con tesón y persistencia se ha logrado a lo largo de los años por nuestros docentes investigadores”.



Silvia Restrepo, vicerrectora de investigación de la Universidad de los Andes, explicó: “es el director de Colciencias quien debe mediar por nosotros ante el Presidente. Sin embargo, nos tiene sorprendidos su silencio. No vemos una respuesta eficiente ni concreta”.



Aseguró que desde las universidades levantan la voz de protesta porque, por ejemplo, en un país que se respete se invierte un 1 por ciento del PIB en ciencia, tecnología e investigación, y en Colombia no llega ni al 0,2 por ciento, sin tener en cuenta las regalías, las cuales, según Restrepo, también tienen problemas, pues quedan en manos de los gobernadores, y son estos quienes terminan decidiendo qué proyectos de investigación apoyar y cuáles no.



