El arte de improvisar en la innovación / Opinión

La palabra ‘improvisación’, en la mayoría de los casos, tiene una connotación negativa, al punto de que se oyen frases como “se le nota que está improvisando”, o “no se preparó y por eso improvisa”. Esto hace que no se vea con buenos ojos este actuar de cualquier persona.

El jazz es uno de los géneros musicales en los que la improvisación tiene un significado muy positivo, y está asociado con la creatividad de aquel que lo interpreta. El éxito está en que improvisar implica tener muy buenos conocimientos de armonía, muy buena técnica y desarrollar una alto grado de creatividad para construir y componer melodías que no están en la partitura, pero que mientras toda la banda está interpretándola, el jazzista improvisador le da ese toque especial, que sorprende y comunica a la audiencia tanto valor que pareciera que lo hubieran ensayado miles de veces.



La experiencia que he adquirido me ha permitido identificar que en la innovación sucede lo mismo. El innovador no improvisa por salir del paso, sino, por el contrario, en su proceso de ir creciendo en experiencia y generar valor va adquiriendo una serie de habilidades, herramientas y relacionamientos que le permiten improvisar estratégicamente, para que en el menor tiempo posible entregue soluciones innovadoras y diferenciadoras, antes de que los demás lo hagan.



Es como si tuviera una mesa llenas de fichas de Lego en desorden, pero al observarlas e identificarlas logra construir rápidamente y de manera creativa un modelo que representa esa solución que está en su mente, y la plasma en un realidad atractiva.



Algunas de las características del innovador improvisador son: saber escuchar cuando no hay nada escrito; enfrentar el error para identificar la solución; diversidad en el conocimiento para dar la solución; asumir un alto riesgo y estar atento a mitigarlo; comunicar con claridad y liderazgo la solución que resulta de la improvisación, y una experticia en administrar herramientas de innovación.

Ha sido tan interesante este concepto que, incluso, ya existe una red de improvisadores en el mundo llamada Applied Improvisation Network, fundada en San Diego (Estados Unidos) en el 2002 por Paul Z. Jackson, Michael Rosenburg y Alain Rostain. Ellos desarrollaron metodologías de improvisación para la innovación y los negocios utilizando las herramientas que ofrece la industria del entretenimiento.



Desde hoy me declaro innovador improvisador.



JORGE HERNÁNDEZ

Director Innovandes