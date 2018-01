Ministerio de Educación sugiere cambios para el PAE

La ministra de Educación, Yaneth Giha, se reunió en la mañana del lunes con el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, para presentarle algunas propuestas que introduzcan cambios estructurales en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre las cuales están crear un organismo que fije lineamientos sobre la operación del mismo y también entregar los recursos a las gobernaciones y a los municipios certificados.

Según la ministra, se buscaría garantizar mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos dirigidos a financiar la alimentación escolar. “Es necesario que entre todos defendamos la alimentación escolar de los niños. Sobre los responsables de actos de corrupción debe caer todo el peso de la ley”.



En cuanto a las medidas, la principal consiste en asignar todas las fuentes presupuestales con las que se financia el programa únicamente a las gobernaciones y los municipios certificados, es decir, 95 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) y no a los más de 1.000 municipios del territorio nacional como ocurre actualmente.

Por otra parte, se propone la creación de un organismo que fije lineamientos de política sobre la operación del PAE a nivel país, articule los recursos entre las entidades de orden nacional y territorial y pueda estandarizar precios de los alimentos con estudios de mercado.



El Ministerio de Educación también ha propuesto el replanteamiento de los criterios de focalización, de tal forma que el PAE llegue a tiempo y con calidad a quienes más lo necesitan. En este sentido, los recursos del Gobierno Nacional se deben destinar, principalmente, a garantizar la cobertura de los estudiantes que pasan más horas en el colegio con la jornada única o en internados, están en zonas rurales, son víctimas del conflicto, pertenecen a población étnica y/o a estratos socioeconómicos más bajos, registrados en los colegios oficiales. También es importante que los alumnos reciban los alimentos durante la jornada escolar y no al finalizarla.



La ministra recordó que el Programa de Alimentación Escolar, que busca promover la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas, ofreciendo un complemento a la alimentación que reciben en su hogar, permite la distribución de más de 5 millones de raciones diarias en los colegios oficiales del país y reconoció algunas complejidades.



Según explicó, el lunes se presentan problemas como demoras en la contratación debido a la diversidad de fuentes de recursos o doble contratación. “En un mismo colegio, puede pasar que una parte de los estudiantes sean atendidos por un operador y otros por otro operador, o que se genere duplicidad en la prestación del servicio”, explicó la ministra.



Por su parte, el procurador general de la Nacional, Fernando Carrillo, afirmó que la primera acción concreta será la presentación de la entidad de control durante la Cumbre de Gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos en Cartagena, el próximo viernes, de los cambios que tendrá el PAE. “Les enviaremos mensajes claros diciéndoles que no se permitirá más que ocurran los hechos que llevaron a la corrupción. Estamos adelantando 152 procesos disciplinarios, en los que están comprometidos funcionarios de orden territorial”, aseveró.



El funcionario también expresó que se crearán veedurías ciudadanas: “Los padres vigilarán que a sus hijos les llegue la alimentación debida, y podrán denunciar ante las secretarías de Salud cualquier irregularidad”.



En el comunicado conjunto del procurador y la ministra, se instó a los precandidatos presidenciales a que se pronuncien sobre su postura frente a la alimentación escolar. “Es un tema que se debe discutir”, expresó Carrillo.



Para que estas propuestas sean una realidad, depende, en gran medida, de que el próximo gobierno las acoja y las incorpore en su Plan de Desarrollo.



Los grandes recursos del PAE también están en juego. En promedio, la bolsa de recursos ha sido alrededor de 1,6 billones de pesos al año, de los cuales, el Gobierno ha aportado alrededor de 1 billón de pesos anuales. El Ministerio aporta recursos, realiza monitoreo y ofrece asistencia técnica, mientras que las gobernaciones y las alcaldías realizan los procesos de contratación.



Este año, 66 de las 95 Entidades Territoriales Certificadas iniciarán la operación del PAE en las primeras semanas del calendario escolar. Las 29 ETC restantes aún están definiendo sus procesos de contratación.

¿Cómo se financia el PAE?

El Programa de Alimentación Escolar se financia de una bolsa común, conformada por recursos del Gobierno nacional, de las alcaldías y las gobernaciones. Las fuentes de recursos son:



Recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional.



Recursos del Sistema General de Participaciones que se distribuyen a las regiones para el servicio educativo.



Recursos de regalías.



Recursos propios de alcaldías y gobernaciones.



SIMÓN GRANJA

simongrmasimgra@eltiempo.com