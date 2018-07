Sin contratiempos ni logros transcurrió el paro de maestros

Los maestros de Colombia marcharon por tercera vez en este año para solicitarle al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2017, tras el paro de mediados de año que duró 37 días.



Pero, además, el gremio pide mayor seguridad, porque según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en lo que va del año han asesinado a siete educadores en diferentes regiones del país.

De acuerdo con Carlos Rivas, presidente de Fecode, más de 360.000 maestros salieron a las calles a protestar. Las movilizaciones, según él, transcurrieron con tranquilidad y sin mayores contratiempos.



"Le estamos diciendo al Gobierno nacional que debe cumplir con los acuerdos que discutimos y pactamos en 2017. Si esto no se hace, vamos a encontrar en la calle un escenario para defender los intereses de los maestros y de la educación pública. El Gobierno ha venido incumpliendo de manera sistemática con la financiación de la educación", indicó Rivas.



El líder gremial también señaló que el "Gobierno debe conseguir alrededor de 2 billones de pesos para resolver la crisis del sector educativo".



De acuerdo con el Ministerio de Educación, hasta el momento se han cumplido y cerrado 12 puntos de 24. Los pactos restantes, agregó la cartera, están por cumplirse en un mediano y largo plazo.



Entre los convenios que hacen falta por ejecutarse se encuentra el de la financiación, el cual busca garantizar de manera progresiva los recursos para cerrar la brecha y ofrecer acceso universal a la educación.



El objetivo es modificar el Sistema General de Participaciones y, para ello, se han realizado 10 sesiones de trabajo hasta el momento.



"Estamos abiertos al diálogo, aunque el gobierno no haya cumplido con lo pactado en 2017", advirtió Rivas, quien además denunció que el miércoles 25 de julio se registró el asesinato de un profesor en Caquetá.

Lo que dice el Gobierno

Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación, rechazó las movilizaciones y afirmó que no existen razones que justifiquen la convocatoria. En últimas, señaló, quienes resultan afectados son millones de niños y jóvenes en todo el país.



“Según el acuerdo que suscribimos con Fecode en 2017, no hay razones justificadas para convocar a este paro de 24 horas, el tercero del año. La primera razón, porque siempre hemos tenido abiertas las puertas del diálogo. Como bien sabe Fecode, existe una Comisión de Seguimiento que funciona desde que se firmaron esos acuerdos y es en esa instancia donde se deben discutir las diferencias o preocupaciones, no alterando las clases de los niños y jóvenes de Colombia”, enfatizó Giha.



La Ministra reiteró que el Gobierno nacional está cumpliendo con los acuerdos suscritos con Fecode e hizo un llamado al diálogo a las directivas de esa organización para que los estudiantes no resulten perjudicados.

¿Qué pasó en las otras ciudades?

Alrededor del país, las marchas de los docentes transcurrieron de forma pacífica y sin mayores alteraciones de orden público.



En el suroccidente colombiano, los maestros pidieron respeto para la vida de los líderes sociales y expresaron sus dudas por las posiciones de la nueva ministra de Educación, en el futuro gobierno de Iván Duque.



En la movilización que congregó docentes del Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Eje Cafetero, los maestros también abogaron por campañas que se enfoquen en las escuelas como territorios de paz. Y que se mejore el servicio de salud de los docentes.



Carlos Paz, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), dijo que el gremio espera que impulsen las escuelas como territorios de paz y se garanticen recursos para el plan de alimentación escolar en la jornada única.



Medellín fue el escenario en el que se reunieron cerca de 8.000 docentes del departamento para unirse a la jornada de protesta del magisterio.



La mañana que terminó sobre el medio día en el parque de las Luces, frente a la Alpujarra, también llevaba como bandera el rechazo a las amenazas de las que son víctimas los profesores de las escuelas públicas.



“Todos los maestros que son líderes y defensores de derechos humanos están amenazados. En Medellín tenemos 26 docentes que están sufriendo amenazas y 56 en el resto de Antioquia”, aseguró Carmen David García, directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia



Cartagena se convirtió en el centro de acopio de los miles de docentes de los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Guajira y Sucre que marcharan en rechazo a las amenazas, desplazamientos y muertes de dirigentes sociales y maestros en el país.



Otro de los motivos de la protesta fue que en la ciudad heroica aún no inicia el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y varias instituciones educativas están a punto de colapsar.



En el Meta, unos 180.000 estudiantes de los colegios oficiales de los 29 municipios del departamento dejaron de recibir clases por la protesta de profesores.



La mayor concentración se presentó en Villavicencio donde unos 2.500 docentes recorrieron vías de los barrios 7 de Agosto, Barzal y Centro para finalmente concentrarse en la plaza Los Libertadores.



En Bucaramanga, por su parte, la manifestación se llevó a cabo desde el parque San Pío hasta las instalaciones de la Gobernación donde se adelantó una concentración. La marcha generó complicaciones en la movilidad en los sectores por donde se desplazó.



