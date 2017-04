Así avanzan los preparativos para la visita del papa Francisco al país

El papamóvil en el que se movilizará el sumo pontífice durante su visita al país se ensamblará en Bogotá, donde ofrecerá una misa multitudinaria en el parque Simón Bolívar. En Villavicencio se reunirá con víctimas del conflicto armado.

En Cartagena, el papa Francisco hará el ángelus. También se planea una gran colecta entre los católicos del país para cubrir parte de los gastos de su viaje. Y en Medellín espera corroborar por qué Antioquia es la tierra con más curas, monjas y seminaristas del país, la misma que parió a la primera santa colombiana, Laura Montoya, a la que él canonizó en el 2013.



Esos son algunos detalles en los que ha avanzado monseñor Fabio Suescún, a cargo de la organización de la visita del pontífice argentino, del 6 al 10 de septiembre. Este santandereano tiene experiencia en la materia, pues fue el responsable de la estadía de Juan Pablo II, en 1986. Y el año pasado, mucho antes de confirmarse la presencia del papa Francisco en Colombia, fue delegado para todo lo relacionado con la planeación de la misma.



Esta es la segunda visita papal que le corresponde organizar. ¿Cómo se siente?



Tan contento como estresado. Tengo buena colaboración, me siento feliz, pero la responsabilidad es inmensa. Hay que tener en cuenta las cosas grandes y las pequeñas. Cada día encuentro la buena voluntad, el cariño de la gente, el deseo de ayudar en todo lo que se pueda.



¿Qué diferencias hay entre las dos visitas pontificias?



Son dos personas distintas en situaciones históricas diferentes. Por ejemplo, cuando vino Juan Pablo II no teníamos celulares ni tantas facilidades. Ahora el mundo es un pañuelo y todo es mucho más fácil. También hay unos criterios que ha dado el papa Francisco con su mensaje de austeridad, de cercanía con las gentes y de su deseo de visitar a toda Colombia.



En redes sociales se ha dicho que la visita del Papa les costará mucho dinero a los colombianos. Y se ha difundido una cifra no oficial: $ 25.000 millones...



Yo admiro a quienes hicieron el cálculo, porque nosotros estamos apenas viendo cuáles serán los gastos.



¿Quiénes pagarán la visita?



Mucha gente quiere colaborar. En primer lugar, el pueblo colombiano. Es muy posible que convoquemos a una gran colecta a través de las parroquias, para que la gente muestre su hospitalidad y el deseo de recibir al Papa. Las empresas privadas también nos darán su aporte económico y en especie. Lo mismo sucede con las personas que colaboran con nosotros, que son voluntarios en su mayoría, así como con las alcaldías, las gobernaciones y las Fuerzas Armadas.



Pero va a tener un costo...



Es muy difícil organizar una visita papal sin costo. Hay un personal que trabaja y unos gastos. Claro que vamos a buscar ingresos. Pero hay que entender que, más allá de los gastos, una visita papal genera ventajas: vendrá muchísima gente de todo el mundo, los hoteles y el sector turístico se verán muy beneficiados, al igual que todo el comercio que se formará alrededor de la visita. Sin duda, será un gran acontecimiento que tendrá unas repercusiones económicas. Pero lo más importante es lo que el Papa va a traer como regalo a Colombia. Si hablamos en términos económicos, la inversión vale la pena.



¿Y cuál será ese regalo?



No olvidemos que el Papa representa al señor Jesús y enseña como el maestro. No dudo que va a tocar nuestro espíritu con optimismo y que nos traerá una invitación a la esperanza. Por eso, el lema que hemos escogido para la visita es ‘Demos el primer paso’. Es decir, salgamos de este estado de pesimismo, fracaso y angustia. Porque nos hemos venido convenciendo de que nada se puede superar en Colombia, de que somos el peor país. Y hay que dar el paso para creer en nosotros, para buscar caminos nuevos y salir adelante con fe. Para dejar atrás ese pasado que nos pesa tanto y buscar cosas nuevas con ilusión.



Desde el Vaticano se ha dicho que la visita del Papa no será política y que no viene a darle la mano al Gobierno. Pero sí coincide con la implementación del acuerdo con las Farc…



El Papa siempre ha creído en la paz de Colombia y quiere contribuir a ella. Y aunque hay que recordar que fue invitado por el Gobierno, no queremos que haya manipulación en favor de ningún grupo político. En eso, el Gobierno ha sido supremamente respetuoso. La enseñanza del Papa no es política, no va a contribuir a aumentar la polarización, es un mensaje de unidad, donde todos nos sintamos artesanos de la paz y responsables por el futuro del país.



El Presidente ha destacado que el Papa va a ser bien recibido por todo el mundo, no solo por los católicos.



Es que él ejerce un liderazgo internacional y estoy seguro de que los ojos del mundo van a estar puestos en su mensaje en Colombia. Por eso es tan importante que nos preparemos para su venida, que no sea un espectáculo que hoy se da y mañana pasa; debe ser algo vivido con fe y entusiasmo, y debe repercutir en un cambio de actitud.



¿Cómo prepararse?



Es una preparación espiritual. En este mundo agitado, puesto en lo material, muchas veces olvidamos que venimos de Dios. El Papa viene a acercarnos a Él y la mejor manera de prepararnos es hacer una serie de oraciones y catequesis que estamos preparando.



Volviendo a la agenda, ¿en qué se ha avanzado?



Tendremos una misa en el parque Simón Bolívar, en Bogotá, el 7 de septiembre, tipo 3:30 p. m. Al día siguiente, en Villavicencio, tendrá lugar una gran concentración y la celebración de la eucaristía; se está escogiendo el lugar. En Medellín, es probable que el acto se celebre en el aeroparque Juan Pablo II. Y en Cartagena, cerca del puerto.



¿Qué más se sabe de la visita a Cartagena?



El Papa va a la otra Cartagena, no a la turística. No se descarta que vaya al centro histórico, pero visitará los barrios pobres, porque a él le interesan sobre todo los marginados, siguiendo el legado de San Pedro Claver, el patrono de los derechos humanos, cuyos restos reposan en esa ciudad. Cartagena es muy rica pero está llena de contrastes, y a veces nos quedamos solo con la imagen bonita.



El Papa estará en Cartagena un domingo, el día en que da el mensaje del ángelus…



Él dará el ángelus desde Cartagena, muy probablemente desde la iglesia de San Pedro Claver.



Muchos se preguntan cómo hacer para asistir a las misas del Papa.



Creo que limitar la entrada no es propio de una iglesia que tiene los brazos abiertos para todo el mundo. Estamos estudiando cómo funcionará la logística.



¿Con cuántas personas viene el sumo pontífice?



Unas 35 personas, entre ellas las que le sirven más de cerca en temas como la seguridad y la salud. Luego hay una comisión de unos 75 periodistas que vienen en el avión pontificio, que lo acompañan siempre.



¿La seguridad cómo será?



Se va a mover en el papamóvil y, para desplazamientos rápidos, en un carro pequeño. Trae su seguridad, pero también están la Policía y las Fuerzas Militares del país. Hay que recordar que él es impredecible –en cualquier momento se baja para acercarse a la gente– y en eso no guarda muchas medidas de seguridad.



¿Es cierto que varias ensambladoras se ofrecieron para hacer el papamóvil?



Sí. Estamos escuchando esas propuestas.



Tenemos entendido que en Villavicencio habrá un encuentro con víctimas...



Esperamos que en ese tiempo no haya guerrilleros de las Farc, sino reinsertados. Va a haber un acto muy importante que queremos sea un signo vivo: el encuentro de víctimas y victimarios. Hay que darse las manos y hacer las paces.



¿Cuál es el objetivo de ese encuentro?



Dejar atrás los odios, aunque sea duro perdonar. Un país que siga en guerra, así se suponga que no existe, es muy peligroso. Tenemos que desarmar los espíritus y hacer que la gente mire hacia adelante, se dé cuenta de que las cosas pueden cambiar y no seguir en esta polarización, que nos está haciendo tanto daño.

Mocoa no se descarta

Así como Juan Pablo II incluyó a Armero en su visita, se ha sugerido que Francisco haga lo propio con Mocoa. ¿Es posible?



Es posible, otra cosa es ver si es viable. El deseo del Papa de estar cerca de las víctimas ha sido manifestado desde el día de la tragedia, cuando expresó su solidaridad. Yo no dudo que en el corazón del Papa esté visitar este lugar. Ya la forma viable, dentro del programa de los cuatro días, hay que consultarla con el Vaticano. Eso requiere de un estudio.



¿No es descabellado, entonces?



Descabellado no es; difícil, sí. No descartamos nada, aunque el programa ya ha sido entregado.



JOSÉ ALBERTO MOJICA PATIÑO

Subeditor de Vida