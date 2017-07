Siete exbecarios Fulbright contaron sus experiencias en charla TED

En el marco de la celebración de los 60 años del programa Fulbright en Colombia, en Bogotá se realizó el TEDxFulbright (tecnología, entretenimiento y diseño) donde siete ex becarios contaron sus experiencias como agentes de cambios en el país.



El evento, que se realizó en la Biblioteca Virgilio Barco, contó con la participación de más de 450 asistentes que interactuaron con los exponentes.

Esta modalidad de la reconocida charla TED ha tenido ediciones pasadas en ciudades como Washington, Santa Mónica, Dublín y Canberra, pero es la primera vez que aterriza en Colombia y en América Latina.



El TED contó con las experiencias como la de Ricardo Corredor, director ejecutivo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Al turno del periodista, no tardó en nombrar a nuestro premio Nobel de literatura y fundador de la Fundación, Gabriel García Márquez. "Uno de los sueños más grande que tuvo Gabo es que quería ser el mejor e impulsar a los otros a ser mejores. Por eso quería hacer un periodismo mejor y diferente y en eso estamos trabajando”.



Por su parte, Claudia Barón, directora de la Fundación Capi Baron - dedicada a la lucha por derribar las grandes barreras culturales que enfrenta su etnia Wayuu- aseguró que hay cinco principales barreras que se ven constantemente en las comunidades indígenas del país . “Si logramos superarlas todos en conjunto, incluyendo las comunidades indígenas como la Wayú, mejoraríamos y traspasaríamos muchas murallas que nos separan.”.



El siguiente turno fue para Alex Fattal, profesor asistente en el Departamento de Cine, Video y Estudios de los Medios en Penn State University. Aseguró sobre “un diálogo de visiones” y contó su experiencia con los niños y jóvenes de Altos de Cazucá, con quienes trabajó la iniciativa “Disparando cámaras para la paz” con el fin de generar en estas personas una visión de su entorno de forma diferente a través de un lente.



“Yo quería enseñarles que por medio de la fotografía podían retratar sus propias vidas, quería generarles consciencia, autoestima y sobre todo un trabajo en conjunto, porque de algo estoy convencido y es que el mundo es más rico y valioso cuando lo construidos en conjunto”, afirmó Fattal.



En el evento también estuvo un mago y médico, Ryan Bart trabajó con los niños de Ciudad Bolívar enseñándoles de forma educativa el arte de la magia. Contó cómo los niños con los que trabajó, que tienen tantas dificultades, estuvieron dispuestos a aprender y salir adelante por medio de la magia.



Hoy, estos jóvenes cuentan con su propia empresa llamada “Como por arte de magia”, donde hacen sus propios shows para comunidades tan vulnerables como Ciudad Bolívar. “Mi sueño no era sólo enseñarles a estos jóvenes magia, sino que aprendieran a empoderarse y salir adelante”, dijo Bart.



Adicional a esto, la intervención de Rodrigo Mezú, Mayor de la Fuerza Aérea Colombiana, narró la importancia y el Proceso de los militares en el proceso de paz. Mezú, cuenta que gracias al Proceso de Paz pudo Aplicar lo aprendido en USA. Y sin saber de qué esperar del proceso, se llenó de fuerza y esperanza para ayudar a ese cambio. "La enseñanza que me dejó este proceso y que quiero que ustedes apliquen es que debemos aprender a debatir y no sólo a combatir".



Juanita Goebertus, directora del proyecto Colombia del Instituto para las Transiciones Integrales, también tuvo un rol importante en la negociación con las Farc. Ella explicó cómo aplicó el dicho "ver en las crisis las oportunidades" a un grupo de personas donde cada uno tenía sus opiniones y contradicciones para luego convertirlas en un proceso de optimismo.



Según Goebertus "el optimismo es estar abierto a cambiar de opinión y ese trabajo se evidenció el 2 de octubre en el plebiscito cuando muchos dijeron no a un proceso de tantos años. A pesar de eso, siguiern ellos quisieron seguir trabajando y construyendo un mejor precisó".



Y concluyó: "por eso invito a todos los colombianos a que sean esa niña que sale a perseguir ese caballo".



Por último, fue el turno de Brigitte Baptiste, directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia, quien habló sobre las decisiones en la incertidumbre que existe entre la ciencia y la política.



Baptiste, hizo un llamado sobre la importancia de construir mecanismos que ayuden a acabar con la ignorancia. Afirmando que " es imposible saber todo lo que necesitamos tener para vivir con cosas que surgen de la nada. Y por eso necesitamos nuevas instituciones que nos ayuden a defender nuestro planeta".



