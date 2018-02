Anuncios descuidados / En defensa del idioma

La libertad de expresión (¡siempre necesaria y útil!) lleva a que muchos anunciantes casuales, esporádicos y descuidados compartan sus ideas en pancartas o variados textos sin atender al menos a las normas básicas de la lengua española. Así, las confusiones son muchas en los incontables destinatarios, y hasta las acciones que se proponen, es muy probable, sean equivocadas.

A veces, el afán por publicar las más variadas ofertas o por orientar a infinidad de personas en los espacios públicos conduce a elaborar mensajes como los que a continuación citamos:



-En una pancarta dispuesta a la entrada de una sala de conferencias, por ejemplo, se aclaraba que “Luis Alberto nació un 23 de agosto de 1972 en Bogotá”. Tomando esta oración, los lectores empiezan a cuestionarse acerca de si en ese año, 1972, hubo otro 23 de agosto. ¿Por qué usan el artículo indefinido “un”? ¿Acaso ese año hubo otro 23 de agosto? La solución es fácil: cambiar “un” por “el”.



-Aparece un caso semejante en la puerta de vidrio grueso de una entidad bancaria: “Hoy, 13 de marzo, del presente año, se vence al plazo para pagar la cuota del crédito”. Si en esa oración está incluido el adverbio “hoy”, nadie pensará que ese 13 de marzo corresponde al año pasado o al venidero.



-En un anuncio de venta que promociona la compra de teléfonos celulares se lee: “Resistente contra accidentes de agua y cámara de 13 MP”. Desconozco mucho de tecnología (y de ingeniería electrónica), pero, ¿ya hay teléfonos que resisten a los accidentes de las cámaras de 13 MP? El mensaje habría podido arreglarse al incluir otro verbo: “Resistente contra el agua y lleva una cámara 13MP”.



-Supongo que para facilitar la movilidad de los clientes, proveedores, comerciantes, visitantes de todo tipo y hasta desocupados sin rumbo fijo, muy cerca de un ascensor que comunica los niveles de los locales con los parqueaderos, en un centro comercial, hay un aviso: “Favor cancelar antes de mover su vehículo en el punto de pago del primer piso”. Con esa instrucción sí, les confieso, quedé muy confundido, y sin pensarlo le pregunté a uno de los vigilantes por qué debía yo mover mi vehículo en el punto de pago del primer piso. Me miraba sorprendido, pero le solicité que me acompañara para repasar juntos el mensaje. Deslicé mis dedos por cada línea mientras le leía a mi espontáneo consejero: “…mover su vehículo en el punto de pago…”.



Señalo con detalle esta experiencia porque, en muchos lugares dispuestos para vender, los empleados o dueños me han dicho: “pero si hay dice muy clarito…”. Y cuando yo leo (yo sé leer, créanme) en muy contados casos descubro un mensaje “clarito”; la mayoría de las veces está muy “espesito”.



Para este ejemplo, la solución resulta sencilla; basta disponer en orden algunos elementos de la oración, y leer con cuidado para verificar que el mensaje escrito corresponda a la intención, a la idea que está en la cabeza: “Por favor, antes de mover su vehículo, cancelar [¿pagar?] en el punto de pago del primer piso”. ¿Mejor? Quizás, a pesar de que nunca dicen qué debe “cancelar”: ese verbo es transitivo, y hay que decir qué cosa se cancela.



-En la vitrina de una tienda de barrio, se tomaban precauciones frente a la posible sanción de una ley (¿124 de 1994?): “Prohibido la venta de licor a menores de 18 años”. Pocos advierten esta falta de concordancia. Veamos: la palabra “venta” es un sustantivo femenino: “la venta”. Y el participio del verbo prohibir funciona como adjetivo: “prohibido”, pero está en masculino. Es como decir: “Corregido la carta”, cuando debe ser “corregida la carta” (femenino con femenino). Por tanto, para el anuncio se recomienda: “Prohibida la venta de licor a menores de 18 años”.

Con vuestro permiso,



JAIRO VALDERRAMA V.

UNIVERSIDAD DE LA SABANA