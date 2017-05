Sindicato de profesores convoca a paro nacional

10 de mayo 2017 , 11:04 a.m.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a paro nacional indefinido desde este jueves 11 de mayo a las siete de la mañana después de que el proceso de negociación entre el sindicato y el Ministerio de Educación se estancara.



La Junta Nacional de Fecode tomó la decisión porque, según expresaron en un comunicado, “las negociaciones se han estancado en el punto económico, debido a la actitud del Gobierno que se resume en una frase: no hay plata”.

Carlos Rivas, presidente de Fecode, expresó en rueda de prensa que desde el jueves se detendrán las actividades y se socializarán las problemáticas ante la ciudadanía y que "el 16 de mayo el magisterio nacional se tomará Bogotá para exigir al Gobierno Nacional que cumpla lo acordado".



Por otro lado, el sindicato también sustenta su decisión bajo la premisa de que la salud del magisterio se encuentra en situación crítica y aún más después de que el proceso de licitación fuera suspendido nuevamente por parte de la Fiduprevisora ante una nueva solicitud de la Procuraduría General de la Nacional.



Rivas expresó que el Gobierno les aseguró que no hay recursos ni para la salud, ni para la bonificación de servicios prestados, ni para la nivelación salarial de docentes.



"Nuestro fin no es el paro sino llegar a un acuerdo. Nosotros negociaremos en medio del conflicto porque queremos una solución para nuestras exigencias", aseguró Rivas.



Las actividades que desarrollarán serán las siguientes: el jueves 11 de mayo se realizarán asambleas informativas en todos los departamentos; el viernes 12, asambleas informáticas con padres de familia y estudiantes; lunes 15, día del maestro en lucha con actividades culturales, artísticas y movilizaciones, martes 16, gran toma de Bogotá; miércoles 17, junta nacional para evaluar avances.



El Ministerio de Educación aún no se pronuncia al respecto.

