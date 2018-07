La profe inglesa que saluda en 35 idiomas

“Hola, buenos días”, dice de entrada y en un perfecto español Andria Zafirakou, la profesora inglesa que en marzo pasado fue galardonada con el Global Teacher Prize, premio conocido como el ‘Nobel de la educación’, y quien se ha hecho famosa porque parte de su método de trabajo con sus alumnos es saludar a cada uno de ellos en su propio idioma.

“Sí, lo puedo hacer de 35 formas diferentes, pero eso no significa que hable todas esas lenguas. Por ejemplo, solo sé un par de cosas en español; una de ellas es ‘di-bu-jo’, me encanta esa palabra”, dice pronunciando de forma muy marcada cada sílaba antes de lanzar una carcajada.



Cuando recibió el premio –entregado por la Fundación Varkey en Dubái y que consiste en un millón de dólares– por su trabajo como profesora de arte y textiles en la escuela Alperton Community, en Brent, Londres (Inglaterra), donde también es subdirectora, Zafirakou lució su personalidad alegre y buen manejo del auditorio.



Una vez recibió el galardón, contó como si fuera un documental la historia de su colegio: dijo que era un espacio “hermosamente diverso”, una de las comunidades escolares más multiculturales del mundo; que ahí se escuchaban más de cien lenguas distintas y que para muchos de sus niños el inglés no es el idioma que se habla en sus casas ni en familia.



También contó que tienen vidas duras, que muchas veces en sus hogares no tienen para comer ni tampoco ropa limpia. Muchas veces se trata de lugares donde ni siquiera pueden estar tranquilos.



Zafirakou lleva 13 años en la escuela Alperton Community enseñando a algunos de los grupos de niños étnicamente más diversos de su país. Según el último estudio sobre inmigrantes y refugiados realizado por el gobierno inglés, Brent es el lugar donde más han crecido en los últimos años, con 55 por ciento de extranjeros provenientes especialmente de Asia y África. Con la reciente crisis humanitaria en Medio Oriente, a la escuela han llegado decenas de niños en calidad de refugiados –algunos de ellos, incluso solos– procedentes de países como Albania y Afganistán.

Nuestra escuela está en un espacio que es peligroso, donde hay pandillas, narcotráfico y muchas armas FACEBOOK

TWITTER

En sus clases de arte ella opta por presentar a los alumnos inmigrantes el gran arte de su país de nacimiento, en lugar del de “los blancos europeos”, ha dicho, convencida de que los niños no se involucrarán con eso y que su propio arte los conectará con su historia. Por eso, en las salones del colegio, con espacios con mesas para formar grupos y paredes en blanco, cuelgan piezas de arte asiático, tejidos africanos y autorretratos –varios con velos o burkas– hechos por los mismos estudiantes.



Ella sabe que su postura es contraria a la que asegura que los niños inmigrantes nunca se integrarán al colegio, ni al país, si pueden continuar desarrollando sus propias identidades culturales en clases. Y en eso radica la razón del saludo cada mañana en 35 idiomas distintos, medida que la hizo mundialmente famosa. “Entiendo lo intimidados que se pueden sentir los niños al venir a la escuela, sobre todo si no son capaces de hablar inglés. Así es que, considero que lo menos que se puede hacer es aprender a decir ‘hola’ en sus idiomas. Creo que esas pequeñas cosas son las que hacen que la gente se sienta más acogida, parte de una comunidad”, cuenta la profesora.



Lo del saludo en su propia lengua no fue lo único que hizo. Además, implementó horas extracurriculares para que los niños que no podían estudiar en sus casas lo hicieran en el colegio y creó un club de desayuno, porque muchos llegaban sin comer a la sala. También inició un trabajo en conjunto con la policía, en la que los profesores acompañan a los alumnos a la parada de autobuses para ahuyentar a los pandilleros que se acercan para reclutarlos.



“Esto no es algo que haga todo el mundo. No son todos los profesores, pero algunos se animan. Yo empecé porque descubrimos que los alumnos tenían problemas yendo y viniendo al colegio. Nuestra escuela está en un espacio que es peligroso, donde hay pandillas, narcotráfico y muchas armas. Entonces hay que proteger a los niños y a los docentes más allá de la puerta del colegio. Decidimos hacerlo con la policía para mayor seguridad”, cuenta Zafirakou.



Y lo que se ha logrado en su escuela no es poco. Además de contar con la actual mejor profesora del mundo, su equipo de matemáticas fue galardonado el año pasado en los Premios TES, que reconocen a los mejores colegios públicos de Inglaterra. Es uno de los tres centros educacionales que ha ganado el premio de platino de desarrollo profesional del Instituto de Educación de la University College London y es una de las 100 escuelas de excelencia en políticas de inclusión destacadas en la lista de Inclusion Quality Mark, organización que desde 2004 promueve la inclusión en el sistema educativo inglés.

Las soluciones

Andria Zafirakou es hija de padres greco–chipriotas y creció y estudió en Brent y Camden. Tras terminar su carrera en la Academia de Educación de la Universidad de Londres, decidió volver a Brent.



“Mi primera impresión al volver fue sentir que había llegado a casa. Que había vuelto. Estaba feliz, me volví loca de regresar y loca en el buen sentido de la palabra. Me sentí realmente bien. Y creo que los niños me miraron de una forma diferente también”, cuenta.



Entre los cambios que impulsó destaca la ayuda para que la profesora de música del colegio formara un coro somalí y la creación de un equipo femenino de críquet para no molestar a la comunidad más conservadora de padres indios.



Según explica, “lo de críquet comenzó cuando, en conversaciones con nuestros alumnos indios, notamos que querían hacer un equipo de este deporte, que es el más popular en su país. Y las mujeres también querían jugar, pero no querían hacerlo juntos, por su cultura, así es que creamos dos clubes. Fue una bella manera de integrarlos. Hoy son muy buenos en lo que hacen, y nos llenan de trofeos”.



El caso del coro somalí fue diferente: la profesora de música, que es su amiga desde que comenzaron a trabajar juntas en la escuela, le contó que le era muy difícil enseñar música a los niños tal cual lo explicitaba el programa curricular.



“Estuvimos hablando mucho de eso y le dimos vueltas hasta que le dije: ‘¿Por qué no intentas motivarlos de otro modo? Los niños somalíes de tu clase, que son muchos, tienen compromiso con la música: intenta con un coro’”, señala. Hoy también es un coro muy exitoso.



La clave de su método parece ser darle a cada niño y comunidad lo que necesitan.



Sí, es cierto, ¿pero no es ese el trabajo de un profesor?



¿El ser hija de inmigrantes la ayudó en la forma de entender las necesidades de cada uno de los estudiantes?



Sí, claro. Todas las experiencias ayudan. Tú aprendes a apreciar las diferentes culturas y sus distintos códigos.

El valor del arte

La mejor profesora del mundo dice que desde que tiene memoria quiso ser maestra de arte y textiles. Le molesta que el arte deba pelear por un espacio en el currículo y que sea la primera víctima de los recortes cuando hay déficit.



“El arte no es una materia realmente importante en Inglaterra. Esta es una sociedad que se centra en otras cosas, como la economía. Y esto es un problema porque, cada vez más, las compañías requieren personas creativas: gente que pueda pensar fuera de la caja, encontrar distintas formas de resolver un problema, y eso es una herramienta que se desarrolla con el arte, con la música, con el teatro. El gobierno aún no entiende eso a la hora de preparar sus planes, pero espero que lo hagan”, dice.



¿Cree que su premio ayudará con eso?



Absolutamente. Creo que de alguna manera esto servirá para que se les dé impulso a las artes. Puede que se demore mucho, pero ayudará... Creo que inglés, matemática y ciencias son muy importantes, y desarrollan ciertas habilidades, pero también creo que otras materias desarrollan otro tipo de habilidades. Teatro o educación física te exponen a otros conocimientos, que también son muy importantes. Un niño debería exponerse a todas las materias.



***



El mejor ejemplo de la importancia del arte en la sala la dio hace una semana en una conferencia: “Él no puede escribir porque es incapaz de tomar su lápiz, controlarlo y escribir en la línea. Hace poco comenzamos un proyecto sobre Picasso y el cubismo en clases, y cuando vimos los resultados llegamos a un trabajo sorprendente: los colores, las líneas. Pregunté de quién era y era de este niño que tiene muchos problemas de conducta. Todos lo aplaudieron y vi cuán orgulloso se sintió. Desde ese momento su confianza en sí mismo cambió y no solo en mi clase. Muchos profesores me preguntan qué pasó, ¿has notado su cambio? En casa, sus papás están felices. Ese es el poder del arte”, asegura.



¿Y qué hará con su premio?



Una organización que ayude a traer a los artistas a las escuelas. Ya hemos hablado del problema del arte y la economía. Espero que algo así ayude a despertar al gobierno.



¿Cree que su nuevo estatus ayudará a darles voz a los profesores?



Sí, yo quiero que otras compañías e industrias entiendan cuál es la escuela que nos gusta y queremos tener en Londres; algunas personas no entienden el tipo de persona que queremos formar. Creen que el trabajo de los profesores y alumnos en los colegios públicos es algo mecánico, que deben trabajar como máquinas y no es así. Mi trabajo es ser la voz de los profesores en esta discusión que comienza.



ESTELA CABEZAS AGUIRRE

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ElMercurio_cl