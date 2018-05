'La educación debe usar la tecnología para llegar a más personas'

17 de mayo 2018 , 08:00 a.m.

Una revolución nos pisa los talones, nos presiona y arrincona contra la ventana del futuro. El mundo cambió y cambia en todos los aspectos, y eso nos obliga a acompañar su evolución y a repensar la educación.



La tecnología es el gran motor que lo está alterando todo: desde las comunicaciones hasta las relaciones personales y afectivas, y por eso los cambios en la educación son imperativos y exigen nuestra atención.

Alvin Toffler tenía razón: los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer o escribir, sino los que no manejen la tecnología. Educación y tecnología van de la mano, y ya se nos está haciendo tarde.

“La educación actual debe usar la tecnología para innovar y para llegar a más personas. Las necesidades de los estudiantes están cambiando constantemente. Por eso es importante usar estas nuevas tecnologías para ayudarles a lograr sus metas”, le dijo a EL TIEMPO el investigador indio Anant Agarwal, creador y fundador de la plataforma edX, que democratizó a Harvard y al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) con los cursos abiertos masivos y gratuitos en línea (Moocs, por sus siglas en inglés) y quien dio este martes una conferencia magistral en la Universidad del Rosario, en Bogotá, conmemorativa al Día del Maestro.

En el encuentro se anunció una alianza entre el Rosario y la plataforma edX que permitirá poner un pie en la educación digital y dar un paso importante hacia el futuro.



“La educación en línea está rompiendo todas las barreras y permitiendo que cualquier estudiante, con la motivación de aprender y una conexión a internet, cambie su vida por medio de la educación. La plataforma edX ofrece clases interactivas en línea, como los cursos masivos y abiertos, impartidos por las mejores universidades, instituciones y organizaciones del mundo.



Los cursos de edX están creados por nuestras instituciones colaboradoras y cubren una gama amplia de temas: desde programas de introducción básica hasta especializaciones. Los cursos en línea ayudan a las personas a aprender nuevas habilidades y a avanzar en su carrera profesional”, dice Agarwal, que cuenta con un doctorado en Stanford y se ha desempeñado como director del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT, en donde es profesor de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación.



En su opinión, es preciso que aprendamos y crezcamos con todos los cambios que está introduciendo la tecnología en nuestras vidas. Es como pasar del arado al avión y de las clases en el tablero a los ejercicios y videos en línea.



Hay que ir a laboratorios virtuales interactivos, pensar, corregir y analizar en línea. Es necesario cambiarlo todo para que la comunicación fluya y no haya un abismo entre lo que estudiamos y vivimos. El cambio es imperativo también para que el diálogo sea posible entre generaciones, según Agarwal.



En varias intervenciones suyas en todo el mundo ha puesto como ejemplo la difícil comunicación que sostenía con su hija adolescente de 13 años. Cuenta que mantenían una comunicación de gruñidos y silencios: “Cielo, ven a cenar”, y la respuesta que recibía era: “Hmm”. “¿Me oíste?”, preguntaba, y aparecía el silencio.



La comunicación no fluía hasta que tuvo la revelación de enviarle un mensaje de texto, y su hija le respondió al instante. Luego le mandó otro, como para descartar si solo había tenido buena suerte, y ¡sorpresa!: ella respondió de nuevo. “Nuestras vidas cambiaron, y desde entonces le mando mensajes de texto”, dice con humor.

Una innovación añeja

En su opinión, la última gran innovación de la educación fue hace 500 años, con la imprenta y los libros de texto, y hoy necesitamos con urgencia repensarla ante los avances y desafíos de la tecnología. “Me refiero a que la educación se ha impartido de la misma forma durante siglos. Hemos tenido salones donde un profesor enseña a los estudiantes por un largo periodo de tiempo y en los que el acceso ha sido limitado para los que no la pueden pagarla o desplazarse a la universidad por problemas físicos.



Hasta ahora, la educación superior ha sido privilegio de unos pocos, y por eso los cursos abiertos masivos en línea son los grandes democratizadores de la misma. De igual forma, ofrecen información de cómo los estudiantes están aprendiendo, lo cual permite ofrecer mejor contenido que fomente el aprendizaje continuo”, añade.



Quien habla no solo es un profesor. Es un investigador cuyo trabajo ha sido reconocido por dos prestigiosas revistas: Scientific American, de divulgación científica, fundada en 1845, seleccionó una investigación suya sobre computación orgánica como una de las 10 ideas que cambiaron el mundo en 2011, y Forbes incluyó su nombre en la lista de los 15 mejores innovadores educativos en 2012.



“Creemos que en el futuro, la economía, el estatus social, el género o la geografía no determinarán el acceso del estudiante a la educación o a la oportunidad para el éxito”, afirma.

La revolución ya empezó

Uno de los grandes beneficios es que los Mooc permiten que la educación llegue a muchas más personas, y los profesores pueden alcanzar a miles de estudiantes y no solo a los cientos que pueden encontrar en el campus tradicional.



La revolución educativa comenzó hace 7 años, y los resultados dejan a todos boquiabiertos. El primer curso que se dictó en la plataforma edX, de cursos gratuitos en línea de Harvard y el MIT, fue sobre “circuitos integrados electrónicos” del MIT, con 155.000 alumnos de 162 países, o sea, ¡con más estudiantes de los que ha tenido el MIT en sus 150 años!



Además, los 7.200 alumnos que lo aprobaron equivaldrían hoy a los que el investigador tendría, dictando un curso tradicional, por dos semestres al año y durante 40 años en el MIT.



“Imaginamos un sistema de educación continua que no se detenga después de 4 años de universidad. Nuestra visión en www.edx.org para el futuro es continuar trabajando con universidades, instituciones, profesores, investigadores y estudiantes para innovar y transformar la educación y hacerla accesible a todos, para así mejorar el aprendizaje en el campus a través de la investigación.



Esperamos continuar experimentando con la educación en línea y explorando nuevas oportunidades, para proporcionar vías de acceso al campus, al crédito y a las carreras, ofreciendo credenciales que son valoradas por los empleadores y las universidades. Estamos muy contentos de ver hacia dónde va el aprendizaje en línea en el corto y largo plazo”, afirma.



“Las organizaciones necesitan que sus trabajadores se capaciten rápidamente en diferentes áreas como el análisis de datos y la inteligencia artificial, veremos una evolución en el tipo de contenido que necesitamos aprender en los próximos años; por esto, en nuestros cursos y los programas de Certificación Profesional y MicroMasters son ideales para los estudiantes, ya que enseñan las habilidades que se necesitan de forma rápida y ofrecen la flexibilidad que se requiere”, explica.

Los frutos

El método educativo ideado por Agarwal ya está dando frutos entre los más 16 millones de estudiantes, entre los 7 y los 96 años, que se benefician de la plataforma edX en el mundo. En “América Latina tenemos más de 2 millones de estudiantes y en Colombia, más de 350.000. La región es muy importante para nosotros, y por eso lanzamos el año pasado nuestra plataforma en español, www.edx.org/es.



Atraemos estudiantes de todo tipo, desde aquel que quiere aprender una nueva habilidad hasta aquellos que quieren avanzar profesionalmente, por eso ofrecemos cursos y programas en diferentes temáticas”, señala el investigador.



La experiencia ha dado frutos y muchas historias para contar. Agarwal recuerda el caso del colombiano Juan David Cruz, quien, gracias a los cursos y programas de edX, comenzó su propia empresa de aplicaciones. “Juan David ha sido reconocido por su trabajo por instituciones como Apple y Facebook”, cuenta.



Añade que otro de los grandes logros obtenidos ha sido la creación de programas innovadores que ayudan a los estudiantes a avanzar en sus carreras profesionales, como los programas de Certificación Profesional y los Micro Masters.



“Hemos aprendido que a los estudiantes les gusta seguir caminos de aprendizaje, los cuales son conocidos como programas (Certificación Profesional y Micro Masters), que les ayudan a lograr sus metas.



Originalmente concebido y desarrollado por el MIT como un programa piloto para edX, el sistema acelerado y flexible del programa Micro Masters es una credencial de primera clase, con una vía al crédito académico, con valor para instituciones académicas y empleadores. La iniciativa de Micro Masters reduce la brecha entre la educación y el lugar de trabajo, mientras que entrega a los estudiantes los conocimientos demandados, para comenzar o avanzar en su carrera o seguir un camino a un programa acelerado en el campus.



Los certificados del programa Micro Masters son una importante credencial para la era digital y prometen servir como moneda académica en un mundo de aprendizaje permanente. Los programas de Certificación Profesional son una serie de cursos por demanda, diseñados para desarrollar o avanzar en habilidades críticas para una carrera específica. Los programas de Certificación Profesional, creados por líderes de la industria y universidades, ayudan a desarrollar las habilidades a demanda y los conocimientos necesarios para los trabajos de hoy en día, por medio de una experiencia de aprendizaje en línea flexible y asequible” explica.



EdX es el único proveedor de cursos masivos y abiertos en línea sin ánimo de lucro, fue fundado por la Universidad de Harvard y el MIT y sigue siendo liderado por las dos instituciones.



La plataforma cuenta con una amplia red de las mejores escuelas e instituciones educativas del mundo. En el caso concreto de Colombia, con universidades de altísima calidad como el Rosario y la Javeriana.



“Nuestra base de miembros actualmente está constituida por instituciones globales líderes, organizaciones sin ánimo de lucro, corporativas y organizaciones internacionales, entre muchas otras”, dice Agarwal, quien quiere saber de Colombia todo lo que se está innovando hoy en educación. Lo que sabe es que “la educación para los colombianos es muy importante” y se siente feliz de estar aquí para conocer de primera mano las instituciones con las que colabora y las que están innovando en el terreno educativo.



GLORIA HELENA REY

ESPECIAL PARA EL TIEMPO