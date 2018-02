Si no pudo entrar a la universidad, estas son sus alternativas

Ya sea porque no se cuenta con el dinero para pagar, no se cumplió con los requisitos de ingreso a la universidad o simplemente porque todavía no se sabe qué profesión escoger, los recién graduados de bachillerato tienen varias alternativas para aprovechar el tiempo que estarán por fuera de las aulas: capacitarse a través de cursos gratuitos que incluso se ofrecen en las mismas universidades o trabajar para ahorrar y tener los recursos para pagar el semestre universitario, entre las opciones.

"El estudio es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y para tener mejores oportunidades, pero si no se puede entrar a la universidad, por cualquier motivo, se puede aprovechar ese semestre para desarrollar nuevos conocimientos", puntualizó Sandra Catalina Roldán, directora ejecutiva de la Red Universitaria Metropolitana de Bogotá (Rumbo), que asocia y apoya actividades académicas en instituciones de educación superior y de salud en Bogotá, Cundinamarca y Meta.



Roldán también aconsejó a los recién egresados no angustiarse por no entrar de inmediato a una universidad, ya que en muchas ocasiones los jóvenes comienzan una carrera profesional y la abandonan porque se dan cuenta de que no era su vocación. "Colombia es uno de los países en los que se entra a estudiar muy joven, el promedio de edad está entre 16 y 17 años, y eso puede llegar a ser un problema porque no se tiene la madurez para realmente saber qué se quiere para el futuro", explicó.

