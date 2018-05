¿Está usted hablando mal? Averíguelo con este reto sobre lenguaje

Con el propósito de llevar a los lectores a que se pregunten qué tan adecuadamente usan el lenguaje, la coordinadora académica del diccionario de colombianismos del Instituto Caro y Cuervo, María Clara Henríquez, propone este reto que le hará reconocer la importancia de los sinónimos -tanto en lo oral, como en lo escrito- para no repetir numerosas veces un término, ampliar el conocimiento, evitar muletillas y aprender sobre el uso de los comodines.

El ejercicio es el siguiente:

En Colombia usamos muchas palabras comodín para referirnos a cualquier objeto cuyo nombre no sabemos o no recordamos. Trate de nombrar el mayor número de sinónimos de la palabra cosiánfiro.

¿Cuántos recordó?

La explicación

En una conversación informal muchos usan palabras comodín, expresión usada para referirse a cualquier objeto cuyo nombre no sabemos o no recordamos, una de ellas es cosiánfiro. Por esto, se podría decir que el número de sinónimos es indeterminado ya que se trata de una categoría amplia usada en expresiones como: "¿dónde está el cosiánfiro de la bicicleta?" o "páseme ese cosiánfiro".



Se podría pensar que muchos comodines, como cosiato, cosiánfiro, cosiaca, cosito, coso o vaina, pueden estar derivados del genérico "cosa", al cual además se le agregan terminaciones como "ianfiro", "irulo" o sufijos como "-ito", "-ato", -"aca" o la forma masculina coso.



Según Concha de la Hoz Fernández, en el artículo 'Las palabras comodín:

sobre cosas, cacharros, chismes y cachivaches', "la mayoría de los comodines brillan por su ausencia en el aula y, si aparecen, no es precisamente en el lugar que les debería corresponder".



Fernández, citando al escritor Daniel Cassany, asegura que estas sirven para todo, pero que precisan poco o nada el significado de una frase y por ende, "si se abusa de ellas, empobrecen la prosa y la vacían de contenido".



Por eso, si logró responder varios sinónimos en nuestro reto, se puede decir que es una persona que tiene un conocimiento del lenguaje coloquial colombiano, observadora y reflexiva de la diversidad cultural del país.



Pero, desde el punto de vista estricto del lenguaje, si usted utiliza en el día a día un sinnúmero de sinónimos de esta palabra significa que está hablando de manera equivocada e inexacta ya que en la cotidianidad reduce su vocabulario y no hace el esfuerzo de recordar o averiguar cuál es el nombre exacto del objeto que usted desea mencionar.



Esto puede llevar a que se deje a un lado la riqueza del español de Colombia que ha sido olvidada en la cotidianidad. Recuerde lo que decía Diderot: "el idioma de un pueblo nos da su vocabulario, y su vocabulario es una biblia bastante fiel de todos los conocimientos de ese pueblo; solo por la comparación del vocabulario de una nación en épocas distintas, nos formaremos una idea de su progreso".

DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

Twitter: @DianaRavelo

ELTIEMPO.COM



*Este reto fue hecho con el apoyo de los docentes del Instituto Caro y Cuervo.