¿Es alguien fácil de engañar en materia de apuestas? Póngase a prueba

Aunque a primera vista se puede pensar que el reto de este viernes es sobre apuestas, el trasfondo es mucho más interesante de lo que usted se imagina, pues este ejercicio tiene un contexto financiero asociado a una situación hipotética que le ayudará a entender el concepto de 'valor del dinero en el tiempo' y a comprender los beneficios que da el administrar su plata de forma inteligente.

El ejercicio es el siguiente:

Imagine que alguien reta a varias personas a apostar un millón de pesos sobre los resultados de la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Tres personas aceptan y entregan el dinero acordado al recaudador de la contraparte bajo las siguientes condiciones:



* Si Colombia llega a cuartos de final: los tres apostadores recuperan el millón de pesos y la contraparte no gana nada.



*Si Colombia no llega a cuartos de final: los tres apostadores pierden el millón de pesos.



* Si Colombia pasa de cuartos de final: cada apostador ganará el doble del valor apostado.



*La contraparte tendrá el dinero hasta conocerse el resultado de los partidos.



En nuestro supuesto Colombia llega a cuartos de final, pero no avanza a más posiciones. Por esta razón se devuelve cada millón aportado, a cada una de las personas que aceptaron la apuesta. El reto está en resolver la siguiente pregunta: ¿Quién ganó y quien perdió en esta apuesta luego de haberse devuelto el dinero?

¿Cuál cree que es la respuesta correcta?

La solución:

Según el profesor Iván Tujano, para resolver este enigma es importante comprender el concepto de valor del dinero en el tiempo, el cual nos indica que este puede desvalorizarse con el paso de los días si no hacemos ninguna inversión con él. Pero si lo invertimos, podemos mantener el poder adquisitivo o ganar rendimientos adicionales.



En esta medida, se puede decir que en la situación propuesta el ganador es quien recibe los tres millones producto de los aportes de las personas que aceptaron la apuesta ya que durante un largo periodo de tiempo tuvo el control del dinero.



¿Por qué? Si esta persona sabe de finanzas aprovechará el tiempo de espera para realizar una inversión en una cuenta que le genere algún rendimiento obteniendo ganancias adicionales así el resultado de la apuesta lo obligue a devolver los tres millones recibidos inicialmente.



Suponga que este apostador conoce una Fiducuenta de renta fija y de mínimo riesgo donde genera una rentabilidad efectiva anual de 6.5%, en este caso el valor final de esta inversión es:

Valor Futuro = $3.000.000 x (1+0.065) ^ (60/360)



Valor Futuro = $3.031.653

Es decir que gano = $31.653

Para este experto, "las personas deberían tener una cuenta de inversión donde puedan manejar sus excesos de liquidez. Se recomienda que sea una cuenta de riesgo mínimo y de rentabilidad pequeña, pero con mayor nivel de seguridad. Existen fondos de inversión colectivos que manejan todas las entidades financieras que sean fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa o administradoras de inversión, las cuales corresponden a entidades autorizadas para captar recursos y administrar estos fondos de inversión colectivos".



Agrega que no tiene sentido guardar dinero en cuentas sin rentabilidad, o como se dice popularmente, debajo del colchón, ya que estos recursos podrían estar generando rendimientos trabajándola a través de una entidad debidamente autorizada y vigilada por la superintendencia financiera.

¿Qué habilidades tiene la persona que logró responder este reto?

Tiene habilidades para analizar el costo de oportunidad asociado al efecto que tiene el tiempo en el dinero. Podríamos decir que se trata de una persona que tiene instinto financiero.

Recuerde que podrá poner a prueba su conocimiento cada semana con un nuevo #RetoET. Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir al correo diarav@eltiempo.com



DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

Twitter: @DianaRavelo

ELTIEMPO.COM



*Este acertijo fue hecho con el apoyo del Politécnico Grancolombiano.