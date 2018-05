¿Por qué tomamos malas decisiones? Este acertijo se lo explica 

Frecuentemente nos enfrentamos a situaciones que debemos resolver, en las que debemos decidir sabiamente. Sin embargo, no siempre será posible disponer de las herramientas para resolver los problemas utilizando técnicas analíticas y por eso se podría decir que el hacer supuestos basados en la experiencia y relacionarlos matemáticamente puede arrojar resultados aceptables cuando no hay mejores medios a su disposición.

Este reto pondrá a prueba un conocimiento que puede ser entendido por cualquier persona, sin importar su formación académica, debido a que se fundamenta en principios intuitivos.



La teoría que le explicaremos durante este artículo ha sido objeto de estudio en los últimos tiempos en investigaciones de Ingeniería, Economía y Ciencias Sociales. Por ejemplo, en la ingeniería es relevante pues permite entender las organizaciones o en algunas casos cuando se deben aplicar conocimientos de algoritmia en casos reales.

El ejercicio es el siguiente:

¿Puede adivinar cuántas gomas hay en este tarro? Observe detenidamente la imagen y trate de dar con la respuesta correcta.

Observe muy bien la imagen y analice las posibilidades. Foto: EL TIEMPO

¿Cuál cree que es la respuesta correcta?

La solución:

El número exacto es 2.233, pero lo que hay tras este ejercicio que va más allá de intentar descifrar una simple cifra numérica a lo que llamamos la sabiduría de masa.



Los profesores Javier Niño y Emiliano Vagnoni hicieron la misma pregunta que usted acaba de resolver a 76 personas de manera individual, sin escuchar la opinión de otros. Como se aprecia en el vídeo, el resultado de promediar los cálculos de los participantes fue realmente cercano al dato real.



Luego, se hizo la misma pregunta a un grupo de 21 personas que no habían participado en la primera etapa. Lo que no sabían las personas del segundo ejercicio es se había pedido a dos miembros del grupo que introdujeran una idea errónea para que subestimaran el número de dulces. Resultado: el promedio está vez estuvo muy por debajo del número real de unidades.



Aunque el experimento fue hecho con una muestra pequeña, podría decirse que hay evidencia suficiente del efecto de los líderes de opinión sobre el pensamiento colectivo y que esa influencia puede afectar notoriamente las decisiones de un grupo.

Aunque el experimento se basa en el cálculo de una cantidad diferente a tomar una decisión de voto, los principios resultan similares.



Según Niño y Vagnoni, este principio sobre el que funciona la sabiduría de masas está presente en otros fenómenos estudiados por las ciencias. "La estimación de Fermi, ideada por el físico italiano Enrico Fermi, ha permitido comprobar resultados obtenidos por medio de instrumentos, siendo popular la anécdota que da cuenta de la ocasión en la que el mismo Enrico Fermi predijo con exactitud notable el poder de una explosión nuclear. También en Ciencias Políticas se ha estudiado un fenómeno similar llamado Teorema del Votante Mediano que predice cuál será la opción elegida por un grupo de votantes usando medidas estadísticas", añadieron.

¿Qué se puede concluir de este reto?

Se podría concluir que un conjunto de personas es más “sabio” que cualquiera de los individuos solos al evaluar cantidades. No tiene que ser una comunidad de matemáticos, de ingenieros, de adultos; cualquier persona con una noción elemental de los números puede ser parte de la masa y mejorar su capacidad de cálculo por el simple hecho de participar.



Sin embargo, hay muchos otros ámbitos en los que las opiniones y las decisiones de las multitudes no son óptimas; por ejemplo, las elecciones para gobernantes en las que algunas veces no se elige la mejor opción.



Entre las explicaciones para esta desviación de la sabiduría de las masas está: la naturaleza multimodal de los datos (frecuentemente hay candidatos en posiciones ideológicas completamente opuestas agrupando la mayoría de votos); que las personas no elijan aquello que quieren, sino lo que potencialmente puede serles menos perjudicial o la presencia de influenciadores o líderes de opinión que hacen que otros actúen incluso de manera contraria a sus propias ideas.

Recuerde que podrá poner a prueba su conocimiento cada semana con un nuevo #RetoET.



DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

Twitter: @DianaRavelo

ELTIEMPO.COM



*Este reto fue hecho con el apoyo de los docentes del Politécnico Grancolombiano.