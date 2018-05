¿Es esta la fórmula para salir de la pobreza? Resuelva este acertijo

Durante estas semanas se ha vuelto a viralizar un video donde se oye a un hombre, conocido en las redes como ‘Querubín Rebelde’, afirmar lo siguiente: "Si el problema es por billete, mando a hacer billetes en el Banco de la República. Si estamos haciendo un billón de billetes, mando a hacer diez mil billones de billetes para que todos vivamos 'embilletados'. ¿Cuál es el problema? Hacer varios billetes y repartirlos".

Si bien el dinero es un tema que nos interesa a todos, el entender los conceptos básicos de la economía también debería ser una tarea de los ciudadanos.



Por eso, esta vez en #ElRetoET pondremos a prueba esta idea que ha estado rondando a la gente tanto por la propuesta hecha por el particular youtuber, como por la idea que se plantea desde La Casa de Papel, serie en donde varios ladrones quiere imprimir el mayor número de billetes para salir de sus problemas de plata.

El ejercicio es el siguiente:

Si el Banco de la República decidiera imprimir un mayor número de billetes y fuera de casa en casa regalándolos a los ciudadanos ¿mejoraría el nivel económico del país?

¿Cuál cree que es la respuesta correcta?

La solución:

La respuesta es no, ya que la producción de dinero no es una solución a la problemática de pobreza de ningún país, pues ocasionaría resultados muy dañinos. Esto porque la función principal del dinero es la de lubricar el proceso económico en una sociedad de mercado.



¿Cómo así?



Según el profesor Carlos Fernando Martínez, la teoría monetaria sustenta los aspectos relacionados con la forma de manejar el dinero y presenta modelos ya comprobados que orientan al emisor sobre la forma en que debería tomar sus decisiones de política económica. Por ejemplo, decidir la cantidad de dinero que debe estar en circulación.



Vale la pena recordar que, en el caso de Colombia, el Banco de la República tiene por función principal el control de dinero y de la inflación.



En este contexto, el docente Martínez asegura que los problemas estructurales de una sociedad económica requieren de estudios profundos que realmente acaben de raíz con la esencia de un problema como el de la pobreza y no con soluciones que partan de una perspectiva meramente emocional, facilista e irresponsable.



"En el día a día una persona experimenta la variación de precios provocados por la emisión de dinero. Esto le afecta en la medida que sus recursos son escasos y los ingresos normalmente se mantienen estáticos por periodos más extensos, provocando que el dinero que se recibe le alcance menos para cubrir sus necesidades", añadió.

DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

*Este acertijo fue hecho con el apoyo del Politécnico Grancolombiano. Recuerde que podrá poner a prueba su conocimiento cada semana con un nuevo #RetoET. Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir al correo diarav@eltiempo.com