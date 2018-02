El abuso de la tecnología, un peligro para los niños; ¿qué hacer?

La tecnología es una herramienta maravillosa, siempre y cuando se use bien, con moderación y cautela. Los niños en formación son los más influenciados por las experiencias que tengan con los dispositivos inteligentes y los juegos tecnológicos.



Por ello, los padres debemos tomar precauciones para asegurarnos de que nuestros niños no caigan en las garras de personas mal-intencionadas o de información pornográfica, que no podrán manejar y puede afectarlos de manera negativa.

Hay muchas maneras para proteger a nuestros hijos y, asimismo, es necesario tener conversaciones claras con ellos sobre lo bueno y lo malo de la tecnología.



Miremos diferentes cosas que los padres pueden hacer para que sus niños y adolescentes tengan un buen manejo de la tecnología.



1. Limitar el tiempo de exposición a la tecnología en la casa: si ustedes no toman precauciones ni establecen límites, la tecnología puede acabar con el tiempo en familia. Los límites incluyen reglas como no tener aparatos tecnológicos dentro de los cuartos de los niños, nada de tecnología en horas de la comida. Esto se aplica para padres e hijos. La hora de la comida debe ser un momento de conexión emocional en el cual se desarrollan diálogos enriquecedores para la familia. La tecnología es una fuerza real en el hogar. Por eso, si no se ponen límites razonables, acabará dominando el tiempo de todos.



2. Establezcan tiempos definidos en la semana para el uso de la pantalla. Hay un aparato, el Kindle Fire para niños que se apaga automáticamente cuando llega al límite establecido. Si no, usted debe llegar y apagar la pantalla porque el tiempo se cumplió. Ojalá puedan escribir las reglas de uso de celulares, portátiles y computadores. Lo escrito siempre tiene más fuerza. Igualmente, deje por escrito las consecuencias de no cumplir con las reglas establecidas.



3. Otra variable es poder monitorear los contenidos que vean sus hijos. Afortunadamente, existen en el mercado muchos aparatos que sirven para filtrar lo que ven los niños. Hay uno muy popular, denominado Disney Circle. Haga una investigación exhaustiva sobre estos programas, pero, de la misma manera, esté atento a los contenidos que ven los niños. Una preocupación muy grande que hay hoy en día es la presencia de personas inescrupulosas que logran convencer a los adolescentes para que compartan toda su información y luego la usan para traficar con las fotos o imágenes de sus cuerpos desnudos, etc. Para evitar que esto les suceda a sus hijos adolescentes, hable con ellos de manera franca e ilustrativa para protegerlos de estos peligros. Ellos tienen que saber que lo que se pone en las redes sociales es de dominio público. Las amistades en redes no son iguales a las de la vida real. Es más fácil utilizar un lenguaje grotesco y grosero chateando que cara a cara.



Quiero que los papás sepan que siempre se puede decir no a algo de la tecnología. Si siente que su hijo no puede manejar de manera correcta un celular, no se lo dé.



A los 13 años, más o menos, están listos para ello, pero necesitan supervisión; seguramente su hijo lo va a presionar para que le dé un celular a los once años, pero no es lo indicado. No caiga en la trampa de la tecnología precoz e inadecuada para los niños.



Esperemos que los padres reflexionen y tomen cartas en este asunto de la tecnología, pues es adictiva. Esto lo deben saber tanto padres como hijos. Haga un análisis de cómo utiliza usted la tecnología y qué tipo de ejemplo está dándole a su hijo. Hoy en día, esto es de suma importancia, ya que la tecnología es parte esencial de nuestras vidas, pero es importante tener límites claros sobre ella.

ANNIE DE ACEVEDO

Psicóloga y educadora