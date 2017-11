70 años de los Andes, la Universidad que reclutó a Albert Einstein

El 16 de noviembre de 1948, Mario Laserna y un grupo de jóvenes que acababan de terminar sus estudios superiores en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, se atrevieron a levantar una universidad en un predio del barrio Germania, en las faldas de los cerros orientales de Bogotá, donde funcionaba un asilo para mujeres con desórdenes mentales y que estaba lleno de cabras.

A los primeros estudiantes no les incomodaba convivir con estos animales, pero Séneca, una rumiante de pelo negro y manchones blancos en su cara y lomo, se ganó el fastidio de los alumnos porque se les comía las tareas.



Con los años, Séneca, gracias a su relación con los jóvenes, se transformó en un ícono y en la imagen de la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas del país y que hoy, siete décadas después, celebra el haber cumplido el sueño de sus fundadores: tener la primera institución de educación superior privada en Colombia, de carácter laico e independiente de los partidos políticos, que ayudara con el desarrollo del país. Para Pablo Navas, rector de la institución, este objetivo se ha cumplido.



El haber nacido en un momento de alta tensión política bipartidista y el no contar con el apoyo de nadie hacen que las hazañas de esta universidad, con gran prestigio internacional, sean más resonantes.



“Es una historia de éxitos, el doctor López Michelsen decía que esta fue la innovación social más importante en Colombia en la segunda mitad del siglo XX”, narra Navas sobre la institución que preside.



Caminar el campus de los Andes es darle un repaso a la historia de la capital. Lo que fue la bodega de la cervecería Germania son aulas, la extinta cárcel de mujeres funge de oficinas y una capilla de 1922, con la fachada intacta, es ahora una biblioteca con wifi. Las difíciles condiciones topográficas de la zona, que es montañosa, no han impedido el progreso. Con puentes, túneles y toda suerte de conexiones peatonales, han logrado integrar los edificios que suman un área total construida de 154.159 metros cuadrados.



En sus 70 años, los Andes ha graduado a 77.187 profesionales, cuenta con 163 laboratorios, 30 salones especializados, 12 facultades y 4.236 estudiantes inscritos en el segundo semestre del 2017. Esto se ha conseguido en gran medida, según el rector Pablo Navas, gracias a las gestiones internacionales que hicieron Laserna y sus cofundadores.



En una ocasión, Mario, estando en la universidad de Princeton, en EE. UU., logró convencer al científico Albert Einstein para que participará en el consejo internacional de la universidad.



“Cuando iban a conseguir recursos en EE. UU. y veían quién hacía parte del consejo asesor, pues se les abrían las puertas. Aquí tenemos comunicaciones entre Einstein y Laserna sobre temas relacionados con el funcionamiento de la institución”, compartió Navas.



El crecimiento de los Andes ha estado ligado al del centro de la ciudad. Por esta razón, explica su rector, han iniciado ambiciosos proyectos de renovación, como el proyecto Progresa Fenicia y el Centro Cívico Universitario, con plazas abiertas a la ciudad.



“Este entorno dentro de 10 años va a hacer el sitio más valioso que tenga Bogotá, en las faldas de Monserrate, con un maravilloso espacio público”, concluyó Navas, quien invitó a la ciudad a hacer parte de la celebración de los 70 años, que comenzó este jueves con la interpretación de Carmina Burana por parte de la orquesta de la universidad y que se extenderá hasta noviembre del 2018 con foros, congresos y actividades.



ÓSCAR MURILLO MOJÍCA

EL TIEMPO

@oscarmurillom