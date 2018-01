Algunos misterios del censo nacional / En defensa del idioma

Todos presentimos que los datos, cifras, contrastes y comparaciones que se deriven del censo nacional de este año permitirán adecuar las disposiciones gubernamentales para administrar con menos desacierto esta gigantesca empresa de casi 50 millones de habitantes llamada Colombia.

Los ciudadanos colaboramos bastante para el progreso de este país cuando incluimos con precisión y a tiempo los datos que solicita el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, por la plataforma de internet. Otros ciudadanos más, por su parte, contarán con la presencia de empadronadores para llevar acabo de manera efectiva esta contribución nacional.



Sin embargo, luego de registrar los datos básicos de identificación, aparecen unas preguntas que causan confusión. A pesar de ello, en mi caso particular, he leído con detenimiento y he respondido con absoluta sinceridad, y doy por sentado que el resto de mis paisanos aplica la misma fórmula. De entrada, desconozco qué pretende averiguar el Dane con la pregunta que parafraseo a continuación, pero guarda el mismo sentido: ¿Asiste usted actualmente a un jardín infantil, colegio, escuela, universidad o institución de educación?



Nada más presiento (no puedo probarlo) que el Dane quiere averiguar cuántas personas asisten regularmente a las instituciones educativas. He visto a muchas personas en esta situación; doy fe de ello: vigilantes, secretarias, auxiliares de archivo, señoras y señoritas que trabajan en las unidades de alimento, cafetería, aseo; también veo en estos espacios (los educativos) a personas sacando fotocopias, trapeando y barriendo escaleras, limpiando ventanales; los días laborables saludo por allí a los jardineros, ebanistas, plomeros…

De nuevo, solo intuyo, desde otro enfoque, que también el Dane pretende contabilizar la cantidad de personas que en la actualidad estudian de manera formal y regular. Pero aclaremos que 'asistir' y 'estudiar' son verbos con significados muy diferentes.



Desconozco quién habrá formulado esas preguntas en el Departamento, pero sospecho que los datos que obtendrán de allí servirán muy poco, sobre todo si también consideramos que ahora muchos centros educativos ofrecen programas virtuales y a distancia, que funcionan también de forma legal y certificada. Entonces, como otro factor por sopesar, esos estudiantes que optan por formarse con esta modalidad de educación no asisten 'en la actualidad' a ninguna institución de educación.



En otro apartado de la página virtual del Dane, 'Proyecciones de población', se lee: “Esta sección contiene los documentos técnicos sobre las proyecciones por el método de los componentes a nivel Nacional y Departamental por sexo y edad del período 2005-2020”. De estas palabras, surgen más preguntas: ¿A qué nivel si el territorio colombiano no es plano? ¿Será “cobertura”, “alcance”? ¿Por qué se escriben “nacional” y “departamental” con mayúscula inicial? ¿Son nombres propios? ¿Alguien se llama “María Nacional Gómez o “José Departamental Martínez”?

Otra inquietud al respecto: con una pregunta más se busca en este censo confirmar si el ciudadano que diligencia ese formato electrónico es “el” jefe del hogar. Por supuesto, fiel a la precisión que debe preservarse en estos casos, he respondido “no”.



Las decisiones en mi hogar, aclaro, se toman de manera consensuada; pesan los argumentos y las circunstancias que más convengan a nuestra seguridad y al bienestar general.



Ese “el” es un artículo determinado; por tanto, excluyente, como al hablar del Sol, de la Tierra, el presidente, etc. En esos casos y de acuerdo con el contexto, solo hay uno en su especie. En cambio, si se pregunta algo como “¿es usted jefe del hogar?” o “¿es usted uno de los jefes de hogar?”, habría pensado mejor mi respuesta.



Por supuesto, y a pesar de algunas imprecisiones en este cuestionario oficial, siempre será útil indagar cuántos colombianos asisten a los centros educativos. ¡Ah! Olvidaba decir que a muchos de estos también asiste un buen número de estudiantes.



Con vuestro permiso.



JAIRO VALDERRAMA V.

UNIVERSIDAD DE LA SABANA