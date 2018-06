¿Tu mundo se está cayendo a pedacitos?

¡Hola! Queremos escuchar tus historias y problemas que hayas tenido y que pudieron haber salido (o salieron) terriblemente mal.



Recibimos todo tipo de historias siempre. Aún así, si específicamente tienes o has tenido un problema con deudas, si has estado desempleado o si has tenido una relación amorosa compleja, ¡contáctanos! Buscamos enfocarnos en esos temas para nuestros próximos episodios.



Para compartirnos este y cualquier otra historia que te interese contar puedes contactarnos por Twitter a la cuenta @Especiales_ET, por Facebook en @especialeset o vía correo electrónico escribiéndonos a la dirección especialesmultimedia@eltiempo.com.

Mientras piensas en qué quieres contarnos, puedes escuchar nuestros primeros cinco episodios en estos links:

Puedes descargar este episodio en la plataforma Spreaker.



'¿Qué podría salir mal?' es dirigido y editado por Maru Lombardo. Puedes seguirla en su Twitter, @puntoyseacabo.



Simón Granja, periodista de EL TIEMPO, también conduce el programa. Puedes seguirlo en su Twitter, @simongrma.



La música de '¿Qué podría salir mal?' es de Audionetwork. Agradecemos al realizador Juan David Jaimes por las piezas promocionales que te trajeron a este podcast.



