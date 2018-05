Le bajaron la mensualidad por 'ser socialista'

Las elecciones son este domingo (por si no lo sabías) y, según el informe 'Discurso de intolerancia' de la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE), por eso mismo es probable que nos involucremos en conversaciones cada vez más agresivas sobre política. Al menos en redes sociales los comentarios con tonos agresivos aumentan de a 100.000 menciones por cada mes que pasa, según los cálculos de ese monitoreo que la MOE tralizó entre enero y marzo de este año.



Aunque en Colombia no hay cifras o estudios oficiales sobre cómo las conversaciones políticas afectan nuestras relaciones personales todos conocemos a esos tíos, papás, primos que nos critican por nuestra postura política. Y cuando nos ponemos a argumentar en contra... En fin. Mejor ni hablemos.

No, mentiras, de hecho, te tenemos malas noticias: tenemos que hablar de esas peleitas familiares, ese 'Yo voto por el que diga Uribe' y ese 'Si eres de izquierda, no uses Ferragamos'. De paso, te vamos a dar algunos consejos y puntos de vista sobre qué puedes hacer en un ambiente familiar que te parece hostil cuando se habla de política. El podcast está arriba, por si acaso.

