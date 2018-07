Conozca las tecnologías adecuadas para descansar

Saber elegir el colchón adecuado se ha convertido en un punto clave a la hora de adquirirlo. Es fundamental conocer las diferentes características de este para garantizar que realmente vaya a proporcionar ese descanso tan necesario en cualquier momento del día.



En los últimos años, las compañías se han dedicado a estudiar las necesidades básicas de sus usuarios para poder satisfacer y contrarrestar esas molestias que generan los colchones que no están compuestos por materiales y estructuras de calidad. En ese sentido, Colchones ElDorado se caracteriza por incorporar en sus productos, tecnologías pensadas en el descanso, la salud y la economía de sus consumidores.

¿Cuáles son las tecnologías en las líneas de Colchones ElDorado?

1. Línea Coil

Cuenta con Classic Coil; tecnología tradicional de resorte en donde la pieza permite la mejor relación costo-beneficio, sin necesidad de sacrificar la calidad y garantía del producto. A diferencia de otras marcas, Colchones ElDorado procura darle un mayor soporte a los colchones cuidando el número de resortes que se encuentran en la estructura.



En esta tecnología se cuidan los soportes laterales; está comprobado que la parte lateral es la zona que más se usa durante la cotidianidad de los usuarios, ya que es utilizada para sentarse, amarrarse los zapatos, etc. Es importante que sea totalmente resistente y que no se vaya a deformar. Para esto, la empresa ha desarrollado un soporte hexagonal multipunto exclusivo que aguanta el peso en seis puntos.

2. Línea Orbit

Buscando que el descanso sea una verdadera terapia, Colchones ElDorado cuenta con un equipo que está actualizado a nivel mundial en temas de telas, comodidad y avances, por lo tanto, ha traído exclusivamente para sus clientes, materiales que proporcionan un verdadero tratamiento a la hora de dormir.



En la Línea Orbit se utiliza una tela conocida con tecnología “Magnerest”. Dentro de sus fibras, están incluidos pequeños magnetos que ayudan durante la noche a experimentar una terapia magnética. Esta característica está presente normalmente en hospitales y clínicas especializadas en Magnetoterapia a beneficio de los pacientes, puesto que contribuye al aumento de la hormona de la melatonina para descansar; disminuye la hormona cortisol (estrés); consolida el sueño más rápido; lo prolonga; y mejora posibles dolores articulares.



Esta tecnología está incluida en 3 colchones que pertenecen a la línea Orbit: Thera Orbit, pensado para condiciones ortopédicas específicas que no lleva internamente resortes y hace que el colchón sea firme. Por otro lado, los colchones Legacy Orbit y Body Orbit, además de la tela Magnerest, tienen resortes acomodados en una estructura vertical que ayuda a que las personas no sientan completamente el ´efecto espejo´, esa sensación en donde se percibe el movimiento de la otra persona.

3. Línea Power

Usa una tecnología alemana llamada Sieben tech; consiste en un sistema de amortiguadores con movimiento independiente en donde el ´efecto espejo´ o traslación se disminuye en casi un 98 por ciento. Esta tecnología permite que haya una mayor adaptación anatómica en donde la persona al acostarse siente la columna alineada tal como se tiene cuando se encuentra de pie, debido a que el colchón se adapta a la curvatura del cuerpo.



La línea Power se compone de las siguientes Colchones: Tecno Power, hecha especialmente para camas ajustables. Estas camas inteligentes vienen con programaciones y posiciones para leer, comer, o trabajar. El colchón Coolmax Power con una tela con microcápsulas de gel frio que mejora la conducción y la dispersión del calor para tener una sensación de frescura en el cuerpo. Hay que aclarar que no produce frío, este se termorregula de acuerdo a la temperatura ideal para no interrumpir el sueño durante la noche.



Por otro lado, se encuentra el colchón Balance Power con una tela que tiene integrados cristales minerales que mejoran el equilibrio, la comunicación intracorporal, la concentración y la memoria. Asimismo, Green Power, con tela Tencel de tercera generación ecosostenible, extraída de fibras del eucalipto, perfecta para piel sensible que inhibe el crecimiento de bacterias y ácaros.

4. Línea Delta

Utiliza una tela que cuenta con microcápsulas de aloe vera, aceite de jojoba y vitamina E. Al ejercer presión en ella, las microcápsulas estallan proviniendo beneficios que favorecen el equilibro de la humedad natural de la piel y ayudando a rejuvenecer.

Colchones ElDorado cumple 61 años

Esta marca colombiana ha sido un caso de éxito de emprendimiento que ha logrado una importante trayectoria en el país. La empresa se ha caracterizado por estar en constante innovación y por crear conciencia entre las personas para que sepan elegir un buen colchón según lo que requieran.



Con motivo de su aniversario y durante el mes de julio, tendrán una promoción que consiste en que “a mayor altura de su colchón, mayor será el descuento”. Con esta oferta podrá adquirir el estilo de colchón que más se adapte a su cuerpo, pero tenga en cuenta que entre más alto sea, más grande será la rebaja.



Para conocer más información puede ingresar a https://tienda.colchoneseldorado.com/