Evitemos sacar el Hulk que tenemos adentro / De Tu Lado con Alex

Estamos viviendo un momento muy interesante en nuestro país. Después de meses de campañas, eslóganes y hasta fake news, ya casi llegamos a la recta final. El 17 de junio elegiremos el nuevo presidente de esta República.

Este fin de semana, incluso, antes de terminar el conteo del último voto, se agudizó la polarización, se exaltaron los insultos y se afinaron los reclamos. Las redes sociales se incendiaron por parte y parte, cada quien pensando que el que grita más fuerte o difama más profundo va a tener más la razón.



Con las elecciones pareciera que muchas personas se dan vía libre de sacar al ‘Hulk’ que tiene adentro dormido. Mamás amorosas y responsables se vuelven víboras venenosas al salir a defender un candidato. Hombres tranquilos salen como boxeadores enjaulados a darse puños con el que difiera con su opinión. Es increíble, pero pareciera que la democracia en vez de sacar lo mejor que tenemos como seres humanos nos saca lo peor.

¿Qué pasaría si antes de insultar, de denigrar o menospreciar nos acordamos de una regla básica de la humanidad? Que aquí no existe un “tú” y un “yo”, sino un nosotros. ¿Qué pasaría si en vez de ver a las personas como defensores de X o Y candidato los vemos como un ser humano, una mamá, un hermano, un hijo, una persona que al igual que uno está tratando de hacer lo mejor que puede?



Nos han vendido la idea de que todos somos entes separados y que cada uno tiene que luchar por su pedacito de la torta, porque si no se queda con hambre. La realidad es otra. Así tengamos la piel de un color diferente, vivamos en estratos sociales lejanos, tengamos profesiones completamente diversas, todos estamos conectados y en esencia somos las mismas personas.



Cada uno estamos luchando para que nuestros hijos tomen las decisiones correctas y sean felices. Todos anhelamos estar con alguien que nos ame, nos sea fiel y nos cuide. Todos deseamos tener una vejez digna, con salud y rodeada de nuestras familias. Todos necesitamos estar en paz con nosotros mismos.



No podemos mirar a nuestro vecino como el enemigo, así sea de un partido político distinto, o de una ideología completamente opuesta. Debemos buscar la conexión más profunda que nos une como seres humanos. Tenemos tanto en común pero estamos empeñados en resaltar nuestras diferencias.



De aquí al 17 de junio está bien vociferar nuestras convicciones, pero ojalá lo hagamos con altura y con compasión, en su forma más pura.



Alexandra Pumarejo@detuladoconalex