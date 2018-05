Las mamás adoran celebrar alrededor de la mesa

Prepararle un desayuno o el almuerzo o invitarla a un restaurante suele ser la forma de agasajar a las mamás en su día. Sentarse alrededor de la mesa representa un rato de unión y diversión para la familia.



Si decide reunir en su casa a las mujeres de su familia o es usted quien quiere sorprender a su mamá, abuelas o esposa, piense en la mesa; arreglarla con esmero también es una muestra de cariño.

Adriana Satizábal (AS&), decoradora dedicada a crear experiencias, le ayuda con estos consejos para llenar la mesa de belleza, encanto y elegancia.



1.Que no falten las flores. Estas alegran el espacio y lo llenan de buenas vibras. Estas deben ir en armonía con los demás elementos que se encuentren en la mesa, tanto en su color como tamaño. El tamaño del arreglo floral no debe ser tan alto ni tan ancho que no estorbe la vista de los comensales. Pueden estar en un jarrón, un centro de mesa o regadas sobre el mantel.



2.Viva la diversión. Al vestir la mesa, juegue con los colores, tamaños y texturas de sus elementos (mantel, vajillas, servilleteros, cristal… ¡lo que tenga!). Experimente con ellos para crear el ambiente que esté buscando, ya sea darle un toque elegante, alegre o crear suavidad en un ámbito cálido.

3.Use frutas y verduras. Estas le ayudarán a crear una decoración distinta, vivaz y colorida. La naturaleza y nuestro clima nos ofrecen una variedad en distintos colores, aromas, formas y sabores para crear un ambiente fresco y natural.



4.No olvide la iluminación. Las velas permiten crear una decoración relajada y acogedora o romántica y festiva. Estas pueden ir sobre vasos, jarrones de distintas formas, candelabros de distintos tamaños y texturas, para crear un ambiente rústico, elegante o natural, según lo que quiera. No importa si es de día o de noche, no le dé susto arriesgarse con las velas.



5.Sea recursivo. No todas las flores y plantas deben ser compradas, use la naturaleza que lo rodea: recoja hojas y ramas que encuentre en el piso, abra la nevera y escoja.



6. Rompa esquemas. Haga cosas que nunca haría: llene cada plato de sorpresas para su familia como pétalos de rosas, ramas, chocolates, un detalle especial. Las cosas no tienen que ir iguales, pueden variar en sus tamaños, texturas y colores.



