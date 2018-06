¿Cómo debe ser el primer acercamiento con el ejercicio?

Empezar cualquier tipo de deporte requiere de mucho cuidado. Es necesario optar por una preparación previa que evite sufrir lesiones por el afán que se tiene de cumplir un objetivo. Lo aconsejable, es asistir como primera medida a una valoración realizada por parte de un especialista o médico deportólogo, que sugiera el tipo de ejercicio que puede realizar, y que además, identifique los factores de riesgo que se puedan presentar.



Luego de esto, lo ideal es empezar un proceso lento que vaya incorporando ejercicios a medida que pase el tiempo y el cuerpo vaya adquiriendo una mayor resistencia, no es recomendable aquellos que sean de alta intensidad cuando nunca se ha tenido un acercamiento con la actividad física, ya que empiezan a aparecer las lesiones. Según Alberto Martínez, ortopedista especializado en lesiones deportivas, estos casos ocurren con frecuencia porque “las personas quieren lograr resultados muy rápidos. Empiezan con esto y se causan lesiones porque no han tenido una introducción gradual al ejercicio”.



Por otro lado, uno de los factores que se debe tener en cuenta, es incorporar el entrenamiento cruzado. Consiste en realizar diferentes rutinas intercaladas, es decir, si al primer día se hace una rutina de saltos, al día siguiente debe cambiarse, de esta manera, se le dará al cuerpo un descanso y un tiempo para que sane las microlesiones provocadas.



“Ya en el momento en el que se llega a un punto en donde se realizan actividades de alto rendimiento como maratones, o se es un deportista entrenado, pueden aparecer lesiones por sobreuso, las cuales generalmente se manejan con un reposo relativo y bajándole al ritmo”, asegura el doctor Martínez.

¿Es necesario un guía o entrenador?

