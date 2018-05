¿Cómo afecta el cambio climático a nuestros animales de compañía?

Osos polares, pingüinos, koalas, tortugas, leopardos, renos, bacalaos, frailecillos, focas, ballenas belugas y tigres salvajes, entre otros, hacen parte de la larga y penosa lista de especies animales que se han visto afectadas por el cambio climático que ha transformado las condiciones naturales y ambientales en varias zonas del planeta.

Pero no son los únicos. El perro de su casa y los de sus vecinos, los gatos de la prima que adora a los mininos, los canarios que alegran con su canto la casa de sus abuelos y las vacas y los caballos de esa amiga que vive en el campo también se ven perjudicados.

“El cambio climático afecta a todos los seres vivos del planeta y obviamente allí están incluidos los animales, tanto los que viven de forma silvestre como los de compañía que habitan con los humanos”, dice el veterinario Guillermo Rico.



Un ejemplo claro, real y cotidiano de cómo el cambio climático los afecta, explica Rico, está en el hecho de que debido al incremento de la temperatura en Bogotá y otras ciudades hoy en día son frecuentes los casos de garrapatas en los pastos de estas zonas hasta hace unos años blindadas de esas especies.



“Las temperaturas más altas que ahora tenemos en Bogotá por cuenta del cambio climático han llevado a que perros y gatos puedan llegar a infectarse de garrapatas. Y esa es solo una muestra”, señala el veterinario.



El caso sirve para ejemplificar una de las consecuencias más graves del cambio climático en las mascotas: la aparición de nuevas enfermedades y de males ajenos a ciertas temperaturas que va en crecimiento en la misma medida en que los actos de los humanos acaban con las condiciones de vida de la Tierra.



Así lo explica la veterinaria y etóloga Carolina Alaguna Cruz que menciona la erliquia canina y la babesia, como dos de las más comunes. La primera de ellas es causada por una bacteria llamada Ehrlichia canis y es ocasionada por la picadura de garrapatas. Mientras que la babesia también se origina en la picadura de esos ectoparásitos y afecta directamente los glóbulos rojos del animal.

Cuando el hombre no es su mejor amigo

El cambio climático es un tema del que todos hemos oído hablar y del que los seres humanos, en menor o mayor grado, tenemos algo de responsabilidad. Caso diferente es el de los animales, que son víctimas de las malas decisiones de personas, empresas y dirigentes, y que lamentablemente no tienen ni voz ni voto en un tema del que padecen las principales consecuencias.



Organizaciones como la World Animal Protection o Asociación Protectora de Animales ha asumido su vocería y defensa, al expresar que “la contaminación y explotación excesiva de nuestros recursos, afectan la vida de los animales, pues destruye tanto su entorno como los medios de supervivencia”.



La organización, que tiene sedes principales en cada continente y que vela por el bienestar de los animales, se refiere principalmente a hechos como “quemar combustibles fósiles, deforestar bosques y selvas tropicales y explotar ganado intensivamente, lo que aumenta los gases del efecto invernadero y el calentamiento global, poniendo el clima bajo estrés”.



Como consecuencia de estas acciones, dice, se han ocasionado sequías en México y Centroamérica, heladas en Perú y Bolivia, inundaciones en Colombia y tormentas gigantescas en el Caribe y Asia-Pacífico. “Cientos de miles de animales ven sus vidas puestas en peligro cada año, por la falta de alimento y agua, las temperaturas extremas, y el aumento de enfermedades e infecciones tras los desastres”, agrega.

Alaguna Cruz recuerda que en el caso de estas tragedias la ayuda para las personas suele ser masiva e inmediata. “Para los animales, en cambio, las ayudas son secundarias y pone en riesgo su bienestar animal en todo sentido”.



Como ejemplo la experta cita el caso del paso del huracán Mathew por Haití que dejó más de 670.000 animales afectados en esa catástrofe, “lo que demuestra claramente que no es un problema solo para los humanos sino también para los animales no humanos”. También menciona las inundaciones en Mocoa, Putumayo –que obligaron a una movilización de personas–, que dejó cientos de animales lastimados en su parte física y otros tantos que se perdieron o se escondieron por el miedo, afectando no solo su parte física sino mental y natural.

Otras consecuencias

Sequías, oleadas de calor inesperadas y cambios bruscos de temperatura también hacen parte de las consecuencias del cambio climático que afectan tanto a las personas como a los animales.



“A medida que hay mayor temperatura en nuestras ciudades se pueden llegar a presentar mayores casos de golpe de calor en perros, lo que hace que se fatiguen con mayor frecuencia y a verse afectados en sus rutinas diarias de caminatas y ejercicio, llegando incluso en casos extremos a generar estrés calórico en los perros”, asegura el veterinario Rico.



Una situación que afecta por igual a los animales de granja –bovinos, vacas, caballos, cerdos– que pueden sufrir los mismos episodios de estrés calórico que en este caso redundan en menor producción y en gastos extras para sus cuidadores que deben proveer más sombra, agua y cuidados extras para ellos.



Adicionalmente son mencionadas las fuertes lluvias que generan inundaciones y apariciones de encharcamientos y pozos de agua que producen vectores o mosquitos que pueden transmitir enfermedades tanto a animales como a humanos.



Los animales impactados por el cambio climático también sufren a nivel emocional, bien sea porque su parte física se ve afectada al ser víctimas de las catástrofes o porque las variaciones climáticas los hacen más vulnerables a adquirir enfermedades.



Sin embargo, dice Alaguna Cruz, “los animales domésticos de compañía tienen una capacidad de adaptarse tan grande como la de los humanos, y por ese lado tienen una ventaja sobre las especies silvestres”.



TATIANA MUNÉVAR B.

Para EL TIEMPO

Twitter: @tatimun