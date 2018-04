Colombia va por el título mundial de emprendimiento

Yovanna Serrato, microbióloga industrial de la Universidad Javeriana y Diego Cruz, biólogo de la misma institución, son los jóvenes empresarios que le dieron vida a ArthroFood, una empresa de producción de harina de grillos que representará a Colombia en la final de la competencia global de emprendimiento Chivas Venture, que se realizará entre el 20 y el 25 de mayo, en Ámsterdam (Holanda).



El objetivo de Serrato y Cruz es ganar el certamen internacional, pero antes tendrán que vencer a 26 emprendedores de diferentes países. Para conseguirlo, primero necesitan el apoyo del voto de todos los colombianos para hacerse con un premio de 200.000 dólares, luego tendrán que presentar su proyecto y convencer a los jurados que son los mejores. Si lo logran, podrán ganar hasta 800.000 dólares para prender los motores de ArthroFood.



Para Gigliola Aycardi, vicepresidenta ejecutiva y cofundadora de Bodytech y una de los jurados del Chivas Venture Colombia, ArthroFood se perfila como una de las compañías más sostenibles, rentables y amigables con el medio ambiente de toda Latinoamérica.



“Crearon un producto con harina de grillos que será una solución a los problemas que enfrentan en seguridad alimentaria los países en vía de desarrollo y que va a permitir producir proteína animal sin maltratar al medio ambiente”, dijo Aycardi.



Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015), en Colombia el 42,7 por ciento de la población no consume los suficientes alimentos y datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indican que en el mundo hay alrededor de 795 millones de personas, casi una de cada nueve seres humanos, que no se alimenta bien.



De otra parte, en la Guajira, según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de este año se han registrado 37 muertes de niños a causa del hambre y la desnutrición. Fríos datos que reconfirman la pertinencia de este proyecto de emprendimiento.



En cuanto a su impacto ambiental, mientras que el ganado produce 684 gases de efecto invernadero equivalentes de CO2, el cerdo 104 y el pollo 80, los grillos solo producen 8.



“Con relación al agua suministrada mientras se trabaja la producción, el ganado gasta 22 mil litros para producir un kilogramo de carne; el cerdo 3.500, el pollo 2.300 y los grillos apenas 1 litro”, afirmaron Serrato y Cruz. Respecto al espacio que ocupan estos animales –explicaron– “el ganado utiliza 200 metros cuadrados, el pollo 65, los cerdos 50 y los grillos 20”.



Otros indicadores revelan que, para producir un kilogramo de carne, el ganado gasta 10 kilogramos, el cerdo 8, el pollo 2.5 y los grillos 1.5.



Otra evidencia confirma que no todos los colombianos –por falta de recursos o por convicción– comen carne roja. Según Fedegan, la carne de res perdió el año pasado cerca de 3 kilos de consumo por persona y sus volúmenes de compra bajaron cerca de un 30 por ciento, de acuerdo a una investigación realizada por Nielsen Colombia.



“De aquí la pertinencia de la harina de grillo. Una opción de proteína que no tiene grasas saturadas que cuenta con omega 3, omega 6, un alto contenido de calcio, hierro y zinc, nutrientes que no siempre pueden consumir las personas de bajos recursos y que por su ausencia en la dieta se están aumentando los índices de malnutrición”, dijeron.

Una alternativa saludable

Con harina de grillos se puede producir la misma arepa, galleta, brownie o panqueque. Además de ser muy versátil, sirve como ingrediente para hacer cualquier alimento de repostería y panadería.



“No sustituimos la harina de trigo que se utiliza para diversas preparaciones, solo reemplazamos un 30 por ciento de la receta tradicional por harina de grillo. Esta tiene la misma textura, olor y sabor”, recalcaron ambos emprendedores.



ArthroFood promete construir la primera granja de producción de insectos para consumo humano en Latinoamérica y tiene altas posibilidades de triunfar en el mercado. Así lo evidencia el hecho que, pese a no contar con la primera granja de producción, ya ha vendido entre 50 y 70 unidades de harina de grillo, a través de redes sociales y en su home page.



Su idea de negocio ya ha recibido apoyo económico. La FAO inyectó 90 millones de pesos, de recursos propios han salido 40 millones y el Sena, a través del Fondo Emprender, entregará otros 120 millones de pesos.

Un proyecto con sentido social

ArthroFood será una solución de empleo para las mujeres campesinas víctimas de la violencia. Según el Ministerio de Trabajo, ellas ganan hasta 30 por ciento menos que los hombres. De acuerdo a esta cartera, en promedio su salario no supera los 500.000 pesos por trabajar la tierra.



“Vamos a vincular a mujeres cabezas de familia como operarias. Van a trabajar 5 horas al día y les vamos a pagar el triple, es decir 1.500.000 pesos”, afirmaron Serrato y Cruz.



Su proyecto lo están socializando con las comunidades y contemplan contar con una sola granja de producción de grillos que estará ubicada en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.



Dentro de su modelo de negocio tienen dos opciones para apoyar a la seguridad alimentaria. Una, del total de harinas vendidas, destinar un porcentaje a los bancos de alimentos; y dos, de los dividendos que genere ArthroFood al final del año, construir unas granjas de producción de grillos con un valor cada una de 2.500.000 pesos y con capacidad para alimentar a 20 personas.



Se calcula que a inicios de 2019, luego de resolver los trámites del Invima, la harina de grillos esté disponible en los supermercados de cadena. Ambos emprendedores también confían que en el 2025 tendrán 195 granjas y cerca de 390 operarias.

¿Cómo votar por ArthroFood?

Entre el 4 y el 24 de abril estarán abiertas las votaciones para apoyar a esta pareja en la final de la competencia global de emprendimiento Chivas Venture.



En medios de comunicación se emitirá un video que en menos de un minuto resumirá qué es ArthroFood. Las personas únicamente podrán votar desde la página de Chivas Regal en Facebook y desde allí serán direccionadas al sitio de cada uno de los emprendedores. Buscan el botón “votar” y listo.



Es importante tener en cuenta que solo se podrá votar una sola vez durante toda la competencia. Las personas que no tengan cuenta de Facebook no podrán votar.





Por: Felipe Ortegón Romero