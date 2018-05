Claves para lograr el balance personal y laboral

“Ahí vamos, con mucho trabajo”. “Corriendo, tengo muchas cosas que hacer”. “Bien, pero el tiempo no me alcanza para nada”. Estas son respuestas frecuentes a la pregunta “¿cómo estás?”.

Vivir ocupado y trabajar mucho parece ser el modelo de la eficiencia, el profesionalismo, la productividad, de éxito a costa de muchas cosas: la vida familiar, personal, el entretenimiento y hasta el ocio. Lograr el balance entre la vida personal y la laboral es el mayor reto de la vida contemporánea y, al tiempo, uno de los mayores motivos de frustración y desgaste.



“A veces las personas sienten malestar físico o emocional y no identifican sus causas, y estas pueden estar en ese desbalance”, dice Andrés Aljure, consultor y profesor de comunicación personal y corporativa, y de felicidad y bienestar personal y laboral.



“A veces se requiere la ayuda de un experto en talento humano o coach que haga una prueba o preguntas sencillas para darse cuenta de qué tan equilibrada está su vida”, agrega.



Sin embargo, lo más importante en este proceso es darse cuenta y tomar la decisión de buscar el balance. Y para lograrlo, Aljure propone revisar y tener en cuenta estos puntos.



1. Precise su propósito de vida. Cuando se tiene claro qué es importante para, se organizan muchas cosas, como el tiempo. Tome ese recurso y úselo mejor en lo que quiere.



Cuando defina sus objetivos contemple que sean viables en tiempo, dinero, habilidades y capacidades personales. No tener claros estos aspectos puede generar frustraciones por no contar con herramientas para alcanzarlos.



A veces definimos objetivos que no son ‘ecológicos’, es decir que van en detrimento de otra faceta de la vida. Por ejemplo, quiero un cargo que termina exigiendo tanto de mí que termino descuidando la familia

2. Planear. Sin perder la espontaneidad, organice tiempo, actividades y metas. Los costos de reaccionar o no prever pueden ser mayores: sobrecostos, reprocesos, pérdida de tiempo.



3. Trate de vivir cerca del trabajo. Contemple esta posibilidad; el tiempo y el dinero que ahorra en desplazamientos y transporte los puede invertir en familia, amigos, entretenimiento.



4. Hágale mantenimiento a la máquina. Su cuerpo es fundamental, no lo olvide. Trate de cumplir con lo básico: dormir bien, alimentarse sanamente, hacer ejercicio, así sea caminar. Y busque cuidar su mente: yoga, meditación, música, lectura... Un cuerpo sin vigor no puede estar dispuesto a enfrentar los retos que se le presenten, tanto en el trabajo como en la vida.



Hay que tener pausas para recuperarse y descansar el fin de semana. Un cuerpo que no descansa se vuelve improductivo; nunca va a rendir bien.



5. Saber gestionar el tiempo. Teniendo claros los objetivos e intereses, reparta mejor el tiempo: descarte lo que lo aleja o distrae de sus prioridades, aquellas que no agregan valor a lo que quiere.



Hay tareas que se pueden delegar para dejar libre un tiempo a otras más productivas, incluso económicamente. Por ejemplo, si tengo una microempresa, en lugar de hacer los empaques, que quitan mucho tiempo, puedo contratar a una persona que lo haga, y el tiempo que libero lo utilizo en administrar, desarrollar nuevas ideas, planear estrategias que traigan más ventas, etc.



6. Evite las multitareas. Según los expertos, trabajar en varias cosas al tiempo equivale a perder 10 puntos del coeficiente intelectual o es lo mismo que pasar 36 horas sin dormir, en términos de atención. Tampoco se trata de hacer una cosa al día, sino una tras otra.

7. Use las herramientas con las que se cuenta. Gestione bien las reuniones de trabajo (presenciales o virtuales) con el teléfono, el correo o las redes sociales. Aproveche la tecnología para acortar distancias y tiempos. Comente con sus familiares, amigos y equipo de trabajo cómo hacer uso eficiente de esa tecnología. Al no manejar bien estos recursos, desperdiciará tiempo.



8. Saber decir no. Tenga claros sus propósitos, es más fácil saber a qué le dice sí y a qué no; pero esto a veces no es suficiente porque hay personas que por temor, timidez o por una situación de jerarquía no son capaces de pronunciar ese monosílabo y terminan recargándose de tareas. La mejor forma de decir no es hacerlo de manera cortés, explicar los argumentos para esa determinación y ofrecer alternativas.



9. Trabajar en y por las relaciones. Las buenas relaciones con los amigos y la familia son amortiguadores del estrés. No los desplace; al organizar sus objetivos y tiempo, debe haber un espacio para ellos.

Preguntas para una reflexión

Si se está sintiendo desanimado, frustrado, descontento con su vida, vale la pena hacerse estas preguntas clave. Sea muy sincero consigo mismo y, más que aumentar la insatisfacción, piense en el plan por seguir; no se paralice.



1. ¿Tengo en este momento un proyecto de vida/objetivos? Si no, ¿cuál puede serlo?

Si le costara identificarlo, podría preguntarse: ¿Cuántos años quiero vivir y para qué?



2. ¿Lo que hago es coherente con lo que quiero en mi proyecto de vida? Y además, ¿lo que hago me gusta y me permite poner en práctica mis habilidades?



3. Si actualmente no hay una coherencia medianamente satisfactoria entre mi proyecto de vida y lo que hago, ¿estoy trabajando en cómo voy a lograr los ajustes para que así sea?



REDACCIÓN VIDA