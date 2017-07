Debate entre Zuckerberg y Musk por el uso de inteligencia artificial

Dos grandes líderes tecnológicos están en una batalla de palabras por los posibles efectos que pueda tener la inteligencia artificial en el mundo, específicamente en la humanidad. Por un lado se encuentra Elon Musk, CEO de SpaceX, Tesla y The Boring Company; mientras que por el otro está Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.



Todo comenzó luego de una entrevista de Musk en la que el multimillonario insistió en su idea de que la inteligencia artificial necesita regulación inmediata para evitar problemas en el futuro. "[Este] un extraño caso en que es necesario que seamos proactivos sobre su regulación, en vez de reactivos", detalló el empresario y continuó: "Hasta que las personas no vean robots asesinando gente en la calle, no van a saber cómo reaccionar, porque esto les parece muy etéreo".

Las declaraciones de Musk no sorprendieron a muchos ya que es una postura que ha instalado desde hace algún tiempo. Sin embargo, eso no restó que salieran durante una sesión de preguntas y respuestas que realizó el fundador de Facebook este domingo. En la oportunidad un usuario le preguntó sobre estos dichos, a lo que Zuckerberg criticó fuertemente a Musk.



“¿Cuáles son tus ideas sobre inteligencia artificial y cómo podría afectar al mundo?", fue la pregunta, a lo que el exestudiante de Harvard aseguró que "tengo opiniones bastante fuertes al respecto. Creo que podemos construir cosas que pueden hacer este mundo un lugar mejor, especialmente con la inteligencia artificial".



"Soy muy optimista. Creo que las personas que son negativas sobre esto e intentan proponer estos escenarios de fin del mundo son... creo que no lo entiendo", señaló Zuckerberg.



Cuando llegó el momento de mencionar la postura que defiende Elon Musk, el creador de Facebook fue categórico: "Es realmente negativo y de alguna forma creo que es bastante irresponsable".

Pero las cosas no quedaron así. En una publicación en Twitter, un usuario mostró las posturas de Zuckerberg, no sin antes mencionar al fundador de SpaceX quien en menos de 140 caracteres sostuvo: "He conversado sobre esto con Mark. Su entendimiento sobre este tema es limitado".



Este debate se da cuando los gigantes de Silicon Valley están invirtiendo masivamente en inteligencia artificial, incluidas las empresas de Musk y Zuckerberg.



Facebook usa normalmente este tipo de herramienta para evaluar los contenidos problemáticos de la red social y trabaja con ingenieros especializados en dicha disciplina para desarrollar proyectos futuristas, como la comunicación por el pensamiento.



No es la primera vez que Musk manifiesta sus dudas sobre la inteligencia artificial por miedo a que se vuelva contra los humanos. También ha participado en la creación de un centro de investigación para desarrollar una inteligencia artificial "humana".



A finales de marzo anunció la fundación de una nueva sociedad llamada Neuralink, dedicada a la interfaz cerebro-ordenador.



Aquí está el video en el que Zuckerberg critica la visión de Musk:

EL COMERCIO (PERÚ) / GDA