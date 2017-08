Ya se están vendiendo las boletas para ver a Richard Dawkins

Una de las mentes más brillantes del mundo contemporáneo estará de visita en Colombia haciendo lo que mejor sabe: poner en duda la existencia de Dios –en este caso el católico- y debatiendo sobre religiones. Se trata del británico Richard Dawkins, biólogo evolutivo y uno de los ateos más vehementes de la actualidad.



Dawkins estará en el país durante el próximo mes de diciembre y sostendrá el que se espera será un encendido debate con el sacerdote jesuita Gerardo Remolina en Bogotá, Medellín y Cartagena. No serán charlas independientes, sino que se tratará de una sola discusión que continuará en cada ciudad.



Y al mejor estilo de una estrella de rock, los fanáticos esperan ansiosamente a Richard Dawkins, autor de importantes obras científicas como El gen egoísta, El relojero ciego y El espejismo de Dios. Así lo demuestra la venta de boletería para los tres eventos a los que asistirá en Colombia, la cual, a tres meses y medio de su arribo al país, ya alcanza un quinto del aforo total esperado.



De acuerdo con la firma Marketing for Science and Research, organizadora de los eventos, hasta el martes 15 de agosto se habían vendido un total de 1.152 boletas de las 5.000 presupuestadas para los tres debates (790 boletas en Bogotá, 179 en Medellín y 173 en Cartagena). Además, y según reportó la organización, ha habido compradores desde ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Quito, Ciudad de Panamá, San José, La Habana y Guatemala.



La presentaciones de Richard Dawkins serán en Bogotá, en el coliseo de la Universidad Javeriana el 4 de diciembre; en Medellín, en el Teatro de la Universidad de Medellín el 5 de diciembre y en Cartagena, Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones, el 6 de diciembre.



Las boletas para los tres encuentros pueden adquirirse a través de primerafila.com.co; los compradores recibirán los libros El Espejismo de Dios, de Dawkins, y Los Fundamentos de una Ilusión, de Gerardo Remolina S.J. Además, quienes estén interesados en asistir a los tres debates podrán acceder a descuentos en los valores de los tiquetes aéreos con la areolínea Avianca.



Más información en http://www.richarddawkinsencolombia.com