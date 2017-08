Investigación: estudiantes gastan más en rumba que en alimentación

Gracias a una investigación hecha por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional, en la que se estudia la capacidad financiera de los estudiantes de economía y ciencias administrativas respecto a la inversión de sus recursos, fue posible conocer que los estudiantes de últimos semestres gastan más en rumba que en alimentación y que además, no están preparados para asumir los retos que implica la vida laboral.



Este proyecto, ‘determinantes de las capacidades financieras de jóvenes universitarios’, demostró también que la capacidad de ahorro de los jóvenes encuestados es de corto plazo porque, la mayoría, gastan su dinero en artículos de recreación, tecnología y ropa.

Aunque el objetivo del proyecto fue comprender cómo se comportan, qué conocen y qué actitudes tienen los estudiantes frente al manejo de sus finanzas, los resultados obtenidos ampliaron la percepción sobre este caso para reconocer las necesidades que tienen los jóvenes en términos de administración de recursos y la importancia de que aprendan a manejar el dinero durante su formación profesional y académica.



De acuerdo con Juan Carlos González, investigador del proyecto, “este es un gran desafío porque vemos que los estudiantes no desarrollan sus capacidades financieras en la Universidad a pesar de que debe ser este el lugar para consolidarlas.” Además, asegura que los estudiantes de las carreras económicas y de finanzas sí desarrollan un cambio en materia de conocimientos y aprendizaje teórico pero sus actitudes y comportamientos siguen siendo los mismos.



Para realizar la investigación docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional y de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado encuestaron a 675 estudiantes de carreras como Finanzas, Gobierno, Economía, Administración y Contaduría de instituciones de educación superior en Bogotá y descubrieron que “los estudiantes sienten que el colegio no les prepara adecuadamente con los conocimientos necesarios para afrontar una vida de mayor libertad económica”.

“Una cosa es querer y otra es saber en qué me toca gastar, porque en lo que más se me va plata durante la semana es en comida, sin embargo, también me gusta gastar en salidas, ir a restaurantes, cine y rumba, eso sí planes relajados”, comentó un estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes.



Según los resultados arrojados por la investigación, “las principales destinaciones del gasto de los estudiantes son alimentación (23%), transporte (20%) y ocio (19%); sin embargo, estas cambian a lo largo de la carrera, con una disminución significativa de la alimentación y el estudio y el incremento del ocio, el endeudamiento y el gasto en comunicaciones”.



Ir de rumba es una de las actividades más frecuentes en términos de recreación para los jóvenes, de manera que si usted es uno de ellos y está a acostumbrado a darse un 'gustico' de vez en cuando, seguramente no cuenta centavo a centavo cuánto invierte en este tipo de gastos.



Por ejemplo, para frecuentar un bar o discoteca debe asegurar en la billetera al menos “30.000 o 50.000 por salida, incluyendo cover y trago”, según un administrador de uno de los bares más reconocidos en el norte de Bogotá; luego tener dinero para pagar el taxi si quiere regresar seguro a casa y 'paqueticos' de plata en bolsillos por si acaso, uno no sabe.

Tal es el caso de un estudiante de ingeniería de la Universidad Javeriana, quien asegura que “Yo me gastó más en rumba que en comida. Son al menos 30.000 pesos por salida, en polas, taxis cuando es muy tarde y entradas a los sitios”. Entonces, si este joven saliera al menos una vez a la semana durante un mes estaría gastando en promedio 120.000 pesos, unos 720.000 semestrales y hasta 1.440.000 al año, lo que equivale a un arriendo mensual de un apartaestudio en Rosales.



Adicionalmente, los resultados del proyecto mostraron que hay diferencias significativas entre los estudiantes que trabajan, los que no y quienes están en semestres más avanzados respecto a los conocimientos que tienen sobre su capacidad financiera. Además, existe una particular preocupación porque un tercio de los jóvenes encuestados no saben diferenciar entre los productos de ahorro o crédito.



Según Gómez, “La oportunidad perfecta para que los estudiantes generen su capacidad financiera es el periodo de prácticas profesionales ya que durante estas pueden conocer el funcionamiento de las empresas. Justamente a través de un trinomio entre universidad, empresa y comportamientos.”



Finalmente, hasta el momento los investigadores centran sus esfuerzos para fortalecer la educación financiera en la educación superior, especialmente durante el periodo de estudio en la universidad a través de acciones que permitan mejorar las actitudes de los estudiantes y su relación con “la vida real”.





MARÍA DANIELA VARGAS NIETO

ELTIEMPO.COM