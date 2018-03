La Universidad de Medellín tiene un campo para el estudio de minas

Tres jóvenes caminan con cautela en medio de la maleza. Cada paso que dan conlleva un cuidado extremo. Saben que el próximo que den puede detonar alguna de las minas antipersonales que es encuentran dispersas por el lugar. Entonces ocurre. Una impresionante explosión sacude el sitio con un sonido estruendoso que nos obliga a dar un paso atrás y a taparnos los oídos. En el aire, una nube de tierra y humo se alza a varios metros de ellos, justo en el punto donde explotó la mina que acaban de detonar.

Los tres están ilesos. La escena transcurre sin el menor peligro para los estudiantes universitarios del pregrado en investigación criminal de la Universidad de Medellín (UdeM), la única de Colombia que cuenta con un campo minado para llevar a cabo ejercicios académicos como el que acabamos de presenciar, en los que el detonador está separado de la carga explosiva para garantizar la seguridad de quienes ejecutan las demostraciones.



Junto con un completo laboratorio sobre terrorismo para el análisis forense de toda clase de atentados –como la bomba al club El Nogal (en Bogotá) o el collar bomba de Elvia Cortés, en Simijaca, Cundinamarca–, el campo, de 5.000 metros cuadrados, es la principal herramienta del Programa en Prevención e Investigación Contra Minas Antipersonal (Picma), de la UdeM.



En ambos espacios, los universitarios aprenden acerca de las dinámicas más oscuras y sangrientas del conflicto en Colombia y elaboran distintas estrategias de prevención. En el caso de las minas antipersonales, son expertos en sus mecanismos y capaces de hacer completos análisis forenses posexplosión, que sirven para determinar, por ejemplo, quiénes son sus responsables y qué tipo de artefacto explosivo utilizaron.



“El objetivo del campo es entrenar a los estudiantes colombianos para que conozcan a fondo una de las dinámicas más infames del conflicto armado, esa que les permitió a los grupos insurgentes mutilar de la forma más cobarde a sus adversarios con una herramienta de guerra prohibida por el tratado de Ottawa, firmado en 1997, suscrito por Colombia y que en el país ha dejado, según datos de Presidencia, más de 11.000 víctimas”, explica Carlos Augusto Jaramillo, profesor de criminalística del programa profesional de investigación criminal de la UdeM y coordinador de Picma.



Entre los trabajos que Jaramillo y su equipo están desarrollando se cuenta detector, consistente en un radar de penetración que, esperan, sea capaz de localizar las minas artesanales, como las que las distintas guerrillas han plantado durante décadas y no cumplen con los estándares industriales, que exigen, por ejemplo, que los explosivos tengan manuales de instrucciones para su armado y desactivación. En el caso de las minas artesanales, Jaramillo explica que los estudiantes no están capacitados para desactivarlas, simplemente porque no se puede. La única solución es hacerlas explotar de manera controlada.



“La guerrilla de las Farc construía toda clase de explosivos artesanales con materiales como botellas de gaseosa plásticas y de vidrio y PVC, los cuales no son percibidos por los detectores de minas tradicionales; además, reemplazaban la metralla metálica por otros elementos no detectables, como canicas y los infaltables excrementos. Nosotros buscamos fabricar una herramienta que facilite la detección y posterior destrucción de estas bombas”, asegura Jaramillo.



El experto resalta que una mina de estas puede durar años en el mismo lugar, a la espera de que alguien la pise para explotar. Y esto puede tardar, incluso, décadas. Por eso es crítico frente a la meta del Gobierno Nacional de desminar el todo el territorio colombiano en dos años, tras la firma del acuerdo con las Farc, pues las minas están plantadas de forma indiscriminada, sin georreferenciación, por lo que no hay datos exactos de dónde buscarlas. Otro punto en contra para el cumplimiento de la meta es la complejidad de la topografía y el clima colombiano.



“Es toda una utopía solamente alcanzable, según nuestras investigaciones, en unos 1.200 años si lo que se quiere es desminar la totalidad del territorio, centímetro a centímetro”, indica Jaramillo.



Por eso, el mensaje que quieren enviar desde su grupo de investigación es que utilizar minas antipersonales en la guerra no tiene lógica ni sentido. “Aunque con las Farc se ha avanzado en la solución de esta problemática, aún queda el desafío que imponen las minas sembradas por el Eln, quienes son los expertos en la materia”, apunta el perito.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

EL TIEMPO

@nicolasb23