¿Puede un video engañar sus sentidos? Descúbralo

Una conferencia del director de la empresa de gafas de realidad virtual Oculus, Michael Abrash, en la tercera cumbre Global Grand Challenge Summit sobre realidad virtual, produjo una serie de cuestionamientos respecto a los desafíos de esta tecnología para los investigadores y cómo desarrollos tecnológicos de tal magnitud usan las percepciones del ser humano para consolidarse.



Como parte de su explicación, Abrash ejemplificó con un video en el que se muestra a una mujer pronunciando una palabra de dos formas diferentes, a pesar de que el sonido es el mismo; sin embargo, quienes se fijaron en la grabación descubrieron que el sonido cambia por causa de un rastreo visual. A este fenómeno se le conoce como el efecto McGurk.

Pruébelo usted mismo

Observe el video atentamente. ¿Entiende lo que la mujer está diciendo?

Tal vez se relaciona con algo como bar bar bar.



Ahora, reproduzca el siguiente video y mire fijamente a la protagonista. ¿Qué dice esta vez?

Cambió, ¿verdad? Seguramente afirmará que dice far far far.



Sin embargo, las dos pistas de audio en los videos son la misma, la única diferencia está en que su cerebro lo engañó, ya que este no puede interpretar fácilmente los sonidos, por lo que requiere de otros sentidos para complementarse. En este caso, la visión, con la cual es posible fijarse en la pronunciación para describir lo que cree escuchar.



Michael Abrash explicó que una de las estrategias de la realidad virtual consiste en descifrar los misterios del cerebro y cómo funciona. En el ejemplo, el cambio de percepción se debió a que la información auditiva no aseguró en su totalidad la palabra que el cerebro comprendía, de manera que el sentido que ratificó la respuesta fue la visión.



Adicionalmente, la realidad virtual parte de la experiencia humana como insumo de trabajo, especialmente con la alteración de los sentidos porque, aunque parezca complejo, este tipo de desarrollos no son más que construcciones propias que hace el cerebro a partir de las impresiones que toma del entorno.



Si no lo cree, ahora intente con el siguiente video donde se mezclan las dos imágenes de la mujer con la misma pista de audio. Haga el ejercicio de desplazar su mirada entre una y otra y comprobará cómo el sonido que cree percibir cambia sutilmente.

Contexto

A pesar de que las investigaciones sobre realidad virtual comenzaron en 1973 con el aporte de del profesor Ivan Shuterlan sobre gráficos en computadores y el laboratorio de realidad artificial de Myron Krueger, los avances al respecto no han sido suficientes.



Según Abrash, faltan pesquisas más profundas e investigadores dedicados para obtener mejores resultados. Además, afirma que de lograrse, el impacto que tendrá en la sociedad sería impresionante.

¿Cómo ocurre?

Hasta el momento, el tacto, el oído y la visión son los sentidos usados en los procedimientos de desarrollo de realidad virtual.



La visión es fundamental, ya que con este sentido se impulsa el sistema perceptivo. Además, las impresiones gráficas con excelente resolución y luz apropiada garantizan una mejor apariencia de profundidad y enfoque, con el cual el mundo virtual se ve cada vez más real.



El sentido del audio se compone de tres factores que determinan la dimensión de realidad. El primero consiste en el punto de origen del sonido, seguido de la calidad en la propagación de las ondas sonoras y, por último, la sincronización del movimiento y el sonido.



Finalmente, el tacto es necesario, ya que a través de este es posible la interacción de los personajes en el mundo virtual.



MARÍA DANIELA VARGAS NIETO

ELTIEMPO.COM