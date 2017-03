Una tribu que no sufre de problemas del corazón

Los chimanes de Bolivia, un grupo indígena del Amazonas, tienen las arterias más saludables del mundo, según un estudio que apunta como explicación a su alimentación baja en grasas y su intensa actividad física.



Estos indígenas “tienen los niveles más bajos jamás detectados” de envejecimiento arterial (aterosclerosis), según el estudio publicado por la revista médica británica The Lancet.



La aterosclerosis es una degeneración de las arterias que se manifiesta por la formación de placas que pueden ralentizar u obstruir el flujo sanguíneo. Es causante de enfermedades coronarias y puede provocar infartos.



Casi nueve de cada diez miembros de esta comunidad, integrada por unas 6.000 personas, no tienen ningún riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, mientras que ese porcentaje es del 14 por ciento entre los estadounidenses, según un estudio llevado a cabo entre personas de 45 a 84 años.



Los investigadores examinaron el estado de salud de 705 chimanes, de entre 40 y 94 años, que vivían en 85 aldeas del Amazonas entre 2014 y 2015. Hallaron que la presión sanguínea, el pulso cardiaco y los niveles de colesterol y azúcar en la sangre eran también bajos.



Todos estos factores los relacionaron con el estilo de vida de estos indígenas –sin poder establecer científicamente un vínculo directo de causa-efecto–. “Una dieta baja en grasas saturadas y rica en carbohidratos no procesados, pescado y animales salvajes, junto al hecho de no fumar y hacer ejercicio físico, pueden ayudar a prevenir la aterosclerosis”, dijo el coautor del estudio, el profesor Hillard Kaplan, de la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos.



Aunque el estilo de vida de los chimanes es muy diferente al de la sociedad industrializada, “algunos elementos son transferibles”, preconiza el estudio.



Los chimanes se alimentan sobre todo a base de carbohidratos ricos en fibra como el arroz, la yuca, la fruta, el maíz y los frutos secos. Y mientras que en los países industrializados, la población pasa más de la mitad de sus horas despierta en modo sedentario, en el caso de los chimanes es solo el 10 por ciento. Su vida de subsistencia, que incluye cazar, pescar y la ganadería, les lleva a estar entre 6 y 7 horas diarias físicamente activos entre los hombres, y entre 4 y 6 horas, entre las mujeres. No obstante, la esperanza de vida de los chimanes es de 70 años, frente a la media de 80 en los países industrializados. El 20 por ciento de los recién nacidos muere antes de cumplir el año.



