Vea el eclipse de la superluna azul a través de la Nasa

De los tres eventos astronómicos que coinciden este miércoles en los que la Luna es protagonista, el más importante es el eclipse total, donde la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite natural.

Los rayos del Sol alcanzan a traspasar la atmósfera terrestre y se reflejan en la Luna, haciendo que esta se vea roja.

Siga la transmisión de la Nasa:

Sin embargo, este lindo espectáculo no se ve en Colombia, pero sí en Asia, Australia y Alaska.



“En nuestro país, el eclipse será parcial y durante muy poco tiempo. Será hacia las 5:50 de la mañana, cuando la Luna ya se está ocultando. Así que será completamente imperceptible, no vale la pena madrugar”, afirma Santiago Vargas, astrofísico y director del observatorio astronómico de la Universidad Nacional.



Los otros dos fenómenos sí se aprecian desde la noche: la luna azul, que no es de ese color, sino que recibe este nombre por el hecho de que en un mismo mes nos toque ver dos veces la Luna llena, y la superluna, que corresponde a la cercanía de esta con la Tierra.



“Se llama luna de perigeo, porque estará a 350.000 kilómetros de la Tierra, un poco más cerca de lo normal. Pero no necesariamente se ve más grande, pero sí más brillante, más luminosa”, agrega Vargas.



Según la Nasa, se deberá esperar al menos un año para que un fenómeno similar ocurra. Hasta el 21 de enero del 2019 nuevamente un eclipse lunar se volverá a cruzar con una superluna, aunque en esta ocasión no sea azul.



Un acontecimiento lunar igual no volverá hasta en el 2037.

VIDA