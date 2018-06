Así es como 11 botellas de plástico se convierten en un par de tenis

En una movida global por concientizar a la sociedad sobre el impacto que genera la contaminación por plástico en los océanos, adonde cada año llegan más de 8 millones de toneladas de este material, Adidas y la Fundación Parley presentaron esta semana unos tenis elaborados con botellas de plástico.



Luego de que estos envases son recogidos de las playas y costas, son triturados en pedazos diminutos, lavados y derretidos para luego hacer hilos con los que se confeccionan los nuevos tenis de alto rendimiento conocidos como UltraBOOST Parley y UltraBOOST X.



En el proceso de fabricación de un par de zapatillas emplean aproximadamente 11 botellas de plástico rescatadas del mar.



De acuerdo con Matthias Amm, director de producto de Adidas Running, “el año pasado sacaron un millón de pares de tenis, y este tienen como objetivo vender 5 millones, lo cual equivale a 55 millones de botellas de plástico que ya no están en los océanos”.



Los colores de los tenis están inspirados en la superficie del mar (blanco) y en la fosa de Las Marianas (azul oscuro), la parte más profunda de la Tierra donde se ha encontrado una bolsa plástica.

Como parte de esta cruzada por la protección de los mares, Adidas y Parley también lideran la iniciativa Run for the Oceans, en la que la empresa donará 1 dólar por cada kilómetro que cualquier persona corra o camine, hasta el próximo 8 de julio, con el objetivo de apoyar proyectos de educación ambiental, centrados en la protección de ecosistemas marinos. Los corredores de todo el mundo pueden participar y rastrear sus carreras en la plataforma digital Runtastic para contribuir y ayudar a alcanzar un millón de kilómetros (un millón de dólares).



“Estamos matando la vida de los océanos a gran velocidad. Organizamos Run for the Oceans para salirnos de la rutina, tomar un respiro profundo y reflexionar sobre la importancia que tiene el océano para cada uno de nosotros”, afirmó Cyrill Gutsch, fundador de Parley for the Oceans.



CIENCIA

*Iniciativa editorial de la sección Vida con el patrocinio de Adidas.