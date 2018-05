No es un juego, Suecia construye pistas eléctricas a escala real

Al observar cómo funciona el nuevo sistema de carga y alimentación de vehículos eléctricos eRoadArlanda vienen a la mente las pistas eléctricas con las que juegan los niños.

Pero esta nueva tecnología, que está en fase de pruebas en un tramo de dos kilómetros a las afueras de Estocolmo, no es ningún juego. De hecho, podría ayudar a conseguir un objetivo clave para el ambiente: un transporte terrestre con menos combustibles fósiles.



La innovación sueca permite recargar vehículos en movimiento de forma rentable y hará posible la electrificación de infraestructuras en todo el mundo, según el consorcio que impulsa el proyecto.



El sistema de riel eléctrico empotrado en la calzada fue instalado en la carretera pública 893, entre la terminal de carga de Arlanda y la zona logística de Rosersberg, en la periferia de la capital sueca, informa Nina Granzell, estratega de desarrollo y mercadotecnia de NCC Infrastructure, firma que participa en esta iniciativa.



El camino electrificado será usado durante dos años por un camión de 18 toneladas fabricado por DAF, empresa que forma parte del consorcio eRoadArlanda. La idea es determinar cómo funciona la instalación en condiciones normales de tráfico y en diversas condiciones climáticas.

Cómo funciona

La carretera electrificada transfiere energía al vehículo mediante un riel incrustado en la carretera. Un brazo en la parte inferior del camión detecta el riel y desciende para estar en contacto con él mientras el vehículo circula por encima, y se eleva automáticamente cuando el conductor efectúa una maniobra de adelantamiento.



Cuando un sensor del vehículo detecta la presencia del riel en el camino, el brazo baja y sus barras de contacto se insertan en las dos ranuras del riel. Durante un adelantamiento, el brazo móvil de contacto permanece elevado, mientras el sensor comprueba continuamente la carretera, para volver a bajarlo cuando el vehículo completa la maniobra.



El riel, que está conectado a la red eléctrica, se divide en secciones, cada una de las cuales se alimenta de electricidad solamente cuando un vehículo pasa por encima.



Cuando el vehículo se detiene o la deja atrás, la sección se desconecta de la corriente.



Esto permite alimentar la marcha del vehículo y, al mismo tiempo, recargar sus baterías. Aunque el sistema está diseñado para el tráfico pesado, también funciona para automóviles y buses.



Según el consorcio, hay dos métodos principales para construir carreteras electrificadas. Uno es la tecnología inductiva, que implica una transmisión magnética de energía, y el otro la conductiva, que permite suministrar electricidad de dos maneras: por medio del contacto eléctrico desde arriba, mediante líneas aéreas o desde abajo, con sistemas de corriente en la carretera.

Reducción de emisiones

Este grupo ha desarrollado una solución conductiva porque considera que tiene más potencial de éxito a gran escala, con ventajas como su impacto en la reducción de las emisiones y el ahorro, ya que el costo de la electrificación y de la electricidad es menor que el del combustible.



“Entre las ventajas de este método también están que permite electrificar las infraestructuras existentes con rapidez y menos interrupciones del tráfico, ya que se pueden instalar hasta mil metros de riel por hora, y que los rieles no obstruyen el campo de visión del conductor, como puede ocurrir con los postes para sostener cables aéreos, situados a los costados de la carretera”, añaden.



El sistema cuenta con un radar que detecta animales, rocas u obstáculos de mayor tamaño en la carretera. Cuando lo hace, envía una señal que eleva el brazo móvil de inmediato, mientras que los obstáculos menores son resueltos mediante el diseño del brazo, que le permite soportar los impactos de las rocas pequeñas, incluso a altas velocidades.



“Las lluvias no plantean problemas, ya que el brazo está diseñado para expulsar el agua del riel, al que también pueden incorporarse desagües para mantenerlo libre de inundaciones. Este sistema de drenaje ha sido probado en distintas estaciones del año, con resultados muy positivos”, asegura eRoadArlanda.



Siempre que haya una densidad de tráfico adecuada, los vehículos mantendrán la vía metálica limpia de nieve gracias al deslizamiento del brazo móvil; y si se necesita una quitanieves para limpiar la carretera, este podrá limpiar el riel y el pavimento, simultáneamente, con un dispositivo especial.



Las característica del riel empotrado permiten que bicicletas y motos circulen por encima sin atascarse ni sufrir resbalones, mientras que su diseño y sistemas de seguridad y de alarma garantizan que las personas o animales que lo toquen, lo pisen o permanezcan de pie sobre su superficie no sufran descargas eléctricas.



Además, “la actual generación del riel, que es la cuarta, tiene un compuesto de betún/asfalto en su parte superior, para que los neumáticos de los vehículos tengan una mejor fricción”, comenta Nina Granzell, de la firma NCC.



“Para adaptarse a esta tecnología hay que equipar los vehículos eléctricos con un brazo móvil de contacto e instalar en las carreteras un riel con conductores eléctricos debajo de la superficie”, explica el ingeniero eléctrico Gunnar Asplund, inventor y jefe de investigación de este sistema. Según él, “esta tecnología, que permite alimentar el auto con electricidad y cargar las baterías mientras se conduce, está pensada para todo tipo de áreas geográficas, incluidas las carreteras con curvas y colinas”.



“Este sistema podrá incorporarse en el futuro a las autopistas de carriles múltiples. Esto no es un problema desde el punto de vista técnico”, sostiene Asplund, quien adelanta que esta opción se planteará cuando aumente la cantidad de vehículos eléctricos en circulación por las nuevas infraestructuras viales.



RICARDO SEGURA

EFE REPORTAJE

Twitter: @EFEnoticias