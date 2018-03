El domingo en que Stephen Hawking cumplió 75 años

Stephen Hawking, quizá el científico más famoso del mundo, cumplió 75 años un domingo 8 de enero de 2017. Que llegue a esta edad fue un gran acontecimiento, al igual que lo es cualquier cumpleaños de este físico británico desde que tiene 21 años, porque va en contra de todos los pronósticos.



En 1963, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que a quien se la diagnostican, le dan entre dos y cinco años de esperanza de vida. Sin embargo, Hawking, nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, se mantuvó con el cuerpo en la tierra, aunque como lo demuestran sus teorías, con la mente en las estrellas.

Esta dolencia postró a Hawking de por vida en una silla de ruedas y le obliga a comunicarse por medio de una computadora que maneja con los músculos faciales.



Pero, aun así y con 75 años, podría decirse que está en la cúspide de su fama y de su madurez intelectual. Tuvo una larga trayectoria de influyentes teorías, decenas de premios, libros best sellers y hasta una película sobre su vida.



El astrofísico colombiano Santiago Vargas, profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional y quien ha estado en conferencias de Hawking, asegura que es admirable cómo el físico británico logra ser el divulgador científico más importante del mundo. "Pudiendo hablar solo a través de la tecnología de la silla en la que se desplaza, explica de manera sencilla y clara para cualquier persona conceptos científicos muy complejos", aseguró Vargas.



El físico británico es reconocido no solo por su condición médica, sino por sus teorías sobre los agujeros negros y, especialmente, sobre la llamada radiación de Hawking, en su honor. "Es la radiación que se cree que irradian los agujeros negros cuando se evaporan. Hasta el momento, no se ha comprobado esa teoría porque esa radiación es difícil de detectar. Cuando se demuestre, ganará el Nobel", dijo Vargas. El mundo de la ciencia está en su mayoría convencido de que los agujeros negros efectivamente emiten esa radiación, que lentamente causa su evaporación.



También es conocido por su teoría sobre la formación del universo y el consiguiente inicio del tiempo, con el Big Bang hace 15.000 millones de años a partir de un evento "singular" que rompió las leyes de la física. "Él es un científico puramente teórico. No tiene que preocuparse por las cosas normales, tiene más tiempo para explorar más cosas desde su mente que prácticamente no tiene casi límite. Nosotros estamos atados a este cuerpo, en cambio él ha sabido aprovechar muy bien su condición", comentó el astrofísico colombiano Vargas.



Hawking nunca ha dejó la investigación y mantuvo su labor de divulgación científica. Fue doctor de la Universidad de Cambridge, donde entre 1979 y 2009 ocupó la misma cátedra de matemáticas que fue de Isaac Newton.



El científico inglés, que rompió récords de ventas con su libro de 1988 A Brief History of Time (Breve historia del tiempo), acumula multitud de condecoraciones y galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias (1998) y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (2015).



"Mucha gente de mi generación estuvo muy influenciada por este libro. Permite acercarse a teorías que nadie del común entendía", afirmó Vargas.



EL TIEMPO