El último enigma científico al que Hawking intentó darle respuesta

14 de marzo 2018 , 07:23 a.m.

14 de marzo 2018 , 07:23 a.m.

El programa ‘StarTalk’, de National Geographic, fue el espacio en el que Stephen Hawking apareció ante los medios de comunicación por última vez y demostró su brillante manera de entender el mundo. Hace tan solo unos días el científico dio su versión de la que sería la respuesta a una de las preguntas más importantes sobre el origen del universo (hecho que habría tenido lugar hace más de 13.800 millones de años).

Al preguntársele ¿Qué había antes del Big Bang? Hawking contestó casi de manera inmediata al astrofísico estadounidense Neil de Grasse-Tyson que "no existía nada". Lo que parece una respuesta simple tiene una explicación bastante profunda que fue desarrollada durante la entrevista.

El famoso físico, que falleció este miércoles a los 76 años, dijo a su colega que para despejar la duda se debe tener en cuenta una teoría conocida como la "propuesta sin límites" la cual postula que "la condición de frontera del Universo es... que no tiene frontera".



Para explicar esta afirmación se planteó la idea de imaginarse que el universo cuenta con un botón que permite rebobinarlo, al tener en cuenta que este está constantemente expandiéndose, el devolverlo en el tiempo causaría que se contraiga.



De esta manera, el universo podría rebobinarse hasta el Big Bang y en consecuencia todo lo que conocemos se vería reducido en un solo átomo -o lo que él denomina como “una singularidad”- donde lo que conocemos ahora simplemente no existía.



"Según la teoría de relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo juntos conforman un continuo de espacio-tiempo o variación, que no es plano pero curvo por la materia y energía que contiene (...) Adopto un enfoque euclidiano (tridimensional) a la gravedad cuántica para describir el inicio del Universo", declaró.



Aunque el tema ya había sido puesto sobre la mesa por el Físico en un documental que se encuentra disponible en internet, la publicación de este nuevo video trasladó la discusión a diferentes escenarios como las redes sociales.

Un tema aún en discusión

Según Santiago Vargas, Ph. D. en Astrofísica y miembro del Observatorio Astronómico de la U. Nal, la propuesta de Hawking se remonta a los años 80 y es explicada con la analogía: “No hay nada al sur del polo sur, así que no hay nada antes del Big Bang”.



"Plantea que remontándonos hacia atrás 13.800 millones, la edad estimada del universo, no se alcanzaría un punto claro y definido del inicio del tiempo, propuesta a la que denomina 'sin límites'. Por lo cual, los eventos que sucedieron antes de que ese punto empezara a expandirse no pueden ser explicados", apunta Vargas.

Los eventos que sucedieron antes de que ese punto empezara a expandirse no pueden ser explicados FACEBOOK

TWITTER

Para este astrofísico colombiano se debe tener en cuenta que existen teorías que proponen la existencia de múltiples universos, cada uno como una burbuja, y en este escenario se podrían incluso crear y destruir universos, probablemente cada uno con tiempo y espacio propios. "Esto sería, en la analogía de Hawking del polo sur, tener en cuenta que más allá del polo sur hay más cosas cuando salimos de la Tierra y nos podríamos dar cuenta de que hay otros planetas (burbujas) con sus propios polos sur".



A lo anterior, el experto enfatiza en que, pese a las teorías, aún ni Hawking ni nadie sabe qué sucedió en el momento del Big Bang y por eso es mucho el camino que queda por delante para dar respuesta a esta y otras preguntas abiertas que poco a poco deben irse puliéndo, apoyándose en nuevos descubrimientos y observaciones.

Diana Milena Ravelo Méndez

@DianaRavelo

ELTIEMPO.COM

diarav@eltiempo.com