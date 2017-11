Según estudio, el atractivo sería un problema para conseguir trabajo

10 de noviembre 2017 , 02:31 a.m.

Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology sugiere que en algunas ocasiones el aspecto físico puede resultar un problema cuando se postula a determinados tipos de trabajos. La publicación analiza los estereotipos que los contratantes usan inconscientemente a la hora de seleccionar al personal.

La investigación, liderada por Margaret Lee, de la London Business School, desarrolla cuatro estudios científicos para comprender cuánto afecta el grado de atractivo a la hora de ser contratado para un empleo considerado de “bajo nivel” en la sociedad. Para probar su hipótesis, los especialistas realizaron cuatro experimentos que incluyeron más de 750 participantes.

El lado negativo en el mundo laboral

El resultado concluyó que no siempre es bueno ser guapo ya que al solicitar puestos considerados como 'menos deseables' (empleado de restaurante de comida rápida), los candidatos físicamente atractivos pueden ser discriminados, señalan los investigadores.



Según los científicos, este hecho se da ya que las empresas buscan contratar a personas que estén satisfechas con sus trabajos; sin embargo, el prejuicio de que las personas atractivas tienen mayores expectativas los lleva a creer que esos candidatos no estarán contentos con su empleo y por ello existen grandes posibilidades de no ser contratados.

"Nuestra investigación sugiere que las personas atractivas pueden ser discriminadas en la selección de trabajos relativamente menos deseables. Esto contrasta con una gran cantidad de investigaciones que concluyeron que el atractivo, en general, ayuda a los candidatos en el proceso de selección", explicó Margaret Lee.



Por otra parte, estos resultados rechazan otra hipótesis que se emplea a menudo sobre la contratación laboral. Los investigadores señalan que la percepción que tienen los empleadores sobre su propio atractivo no les lleva a discriminar a posibles candidatos atractivos.

EL UNIVERSAL (México) / GDA