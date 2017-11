‘Financiación de la ciencia en la región es preocupante’

Con el objetivo de ver a la ciencia, la tecnología y la innovación como entes transformadores de la sociedad, se lleva a cabo en Medellín la quinta reunión de ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología de la Organización de Estados Americanos (OEA).



El evento, que tiene lugar entre jueves y viernes, servirá para que las distintas delegaciones de la OEA discutan sobre los cuatro pilares establecidos por el Plan de Acción 2016-2010, el cual fue concertado en el 2015, en Guatemala. Dichos pilares son: innovación, educación y formación de recursos humanos; desarrollo tecnológico e infraestructura nacional de calidad.

“Todos estos son temas en los que la inversión tendrá un impacto en las economías de nuestros países en el futuro y que les servirán a nuestros ciudadanos para competir, no solo con los de su región, sino proyectarse a más allá”, señaló Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA.



En el mismo sentido, Méndez calificó como una “preocupación grande” la situación actual de la financiación de la ciencia en la región.



“Si nos comparamos, lo que invertimos en investigación y tecnología con otras regiones del mundo es muy poco. Es un tema que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar a crear conciencia de la importancia de invertir en la investigación y en la innovación”, dijo Méndez, y agregó que esta no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos o de la academia, o del sector privado, sino que debe ser asumida por toda la sociedad.



Por todo lo anterior, Méndez destacó como una de las fortalezas de la OEA su capacidad para reunir a los líderes políticos del hemisferio para discutir alrededor de la ciencia y “poder compartir las experiencias, aprender el uno de otro y, en cierta forma, identificar los recursos que podemos compartir”.



Además, recalcó que el financiamiento es solo uno de los retos que enfrentan los países cuando se habla de ciencia. Para él, no se trata de investigar por investigar; en cambio, pidió prestar atención a buscar la forma de aplicar los conocimientos nuevos para mejorar la vida y resolver los problemas muy específicos que tienen nuestras sociedades.



En esta materia, el secretario destacó la labor que se ha hecho en Medellín: “Creo que ha hecho un trabajo grande en este tema. Su modelo de transporte urbano es una maravilla, así como su transformación económica. Esa alianza de la Alcaldía con las universidades y con el sector público es algo de lo que muchas ciudades deben aprender”, apuntó.



Por su parte, Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias, afirmó que la reunión, a la que asisten más de cien invitados, quienes representan a las delegaciones de más de 20 países, es importante en dos sentidos: en primer lugar, porque abre un espacio de un alto nivel político, que es donde, según él, se toman las decisiones para poner sobre la mesa la relevancia de la ciencia y la innovación para el desarrollo de los países.



“El segundo tiene que ver con cómo discutimos y creamos agendas conjuntas que permitan avanzar de manera conjunta. Todos sabemos que este es un sector con grandes desafíos”, continuó el funcionario.



A propósito, en temas de inversión, Olaya reconoció que Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos se encuentra muy rezagada frente a otros referentes internacionales.



“Ninguno de los países de la región supera el uno por ciento de inversión en actividades de ciencia y tecnología, y Colombia está en 0,71. Si bien en los últimos seis años los recursos han crecido un 80 por ciento, hoy en día el presupuesto debería, por lo menos, duplicarse para ubicarse en el promedio de la región”, aseveró, y agregó que sí Colombia quiere equipararse con los países desarrollados, como los de la Ocde, debe aumentar en un 400 por ciento las inversiones en este rubro.



Precisamente, Olaya llamó la atención sobre la relevancia que tiene que Colombia pueda organizar estos eventos que, de acuerdo con él, se alinean con la intención del país de pertenecer a la Ocde.



“La voluntad de Colciencias es que Colombia adquiera un mayor protagonismo a nivel internacional, para que esto tenga un efecto dentro del país, para que cada vez prestemos más atención a estos temas”, subrayó Olaya.



Nicolás Bustamante Hernández

Enviado especial

Medellín