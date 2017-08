El eclipse de Sol 'del siglo' que maravilló al mundo

El esperado eclipse de Sol, que en Estados Unidos fue total y logró oscurecer la tarde del lunes, maravilló a millones de espectadores que se congregaron a observar un fenómeno astronómico único.



En Colombia, el eclipse hizo su aparición después de la 1:30 de la tarde y una hora después, en promedio, alcanzó su grado máximo de oscurecimiento. En donde mejor se pudo apreciar fue en La Guajira, pues allí la Luna alcanzó a ocultar el 50 por ciento del disco solar, a diferencia de Bogotá, donde solo se asomó 25 por ciento.

En el parque Ciudad Montes, del sur de Bogotá, el Planetario Distrital organizó una actividad para que los ciudadanos asistieran a ver el fenómeno acompañados con astrónomos. Para otros, las cientos de transmisiones por internet bastaron para no perderse el recorrido de los astros.



Más al norte, en Estados Unidos, el único país donde alcanzó un grado de totalidad, el acontecimiento tardó una hora y media en recorrer el cielo desde la costa del Pacífico, donde comenzó a las 12:15 p. m., hora colombiana, a la del Atlántico, donde acabó en torno a las 13.45 p.m.



Las gafas especiales para su visualización, que se agotaron, fueron las otras protagonistas de la jornada. Los ciudadanos, agolpados en espacios públicos, miraban al cielo y estallaron en júbilo cuando la Luna se puso completamente por delante del Sol y formó un anillo luminoso. Fue el único momento cuando se pudo apreciar el eclipse sin protección en los ojos, aunque solo por dos minutos.



Una de las postales curiosas de la jornada la protagonizó el mismísimo presidente Donald Trump en el balcón de la Casa Blanca. A pesar de la insistencia de las autoridades para que el fenómeno no se observara de manera frontal ni con lentes no adecuados por el riesgo de causar daños irreparables para la vista, el polémico mandatario hizo caso omiso y divisó el eclipse por unos segundos sin protección, en una imagen que de inmediato se viralizó en las redes sociales.



Para Estados Unidos, la jornada era especial porque hace un siglo no se presenciaba un eclipse total de Sol y la próxima oportunidad será en siete años, en abril del 2024. En Colombia, aunque parcial, un fenómeno así no era contemplado desde el 8 de abril del 2005 y tendrán que pasar seis años y dos meses (14 de octubre del 2023) para ver algo igual.



REDACCIÓN VIDA