El astronauta de la Agencia Espacial Europea Timothy Nigel Peake, también conocido como Tim Peake, intrigó a sus seguidores en las redes sociales con un particular acertijo que, según él, hizo parte las pruebas de selección que tuvo que presentar antes de viajar por el espacio.



La publicación, que se compartió más de mil veces, la hizo a propósito del lanzamiento de su libro 'Ask an Astronaut: My Guide to Life in Space'. Aunque parece un ejercicio sencillo, según él, esconde cierta dificultad.

El ejercicio es el siguiente:

Aquí está un desafío mental que tuvo que responder Tim en su proceso de selección: "imagine que está mirando un cubo. Este se puede rotar a la izquierda, derecha, adelante (hacia usted) o atrás (lejos de usted). Hay un punto en la parte inferior del cubo. Ahora, en la mente, gire el cubo: adelante, a la izquierda, a la izquierda, adelante, a la derecha, atrás, a la derecha. ¿Dónde está el punto?"

¿Cuál es la respuesta correcta?

Muchas fueron las versiones de los usuarios frente al acertijo y las múltiples respuestas para justificarlas. Para algunos quedaba en la cara derecha del cubo, para otros en la parte superior o inferior.



De hecho, muchos desestimaron el planteamiento insinuando que no se trataba de un ejercicio real, pero desde su perfil oficial la ESA confirmó que se trató de una de las preguntas de su prueba de selección.

Días después, Peake agradeció la participación de las personas y reveló la solución: "Me encantó leer todas tus respuestas... y ¡Felicitaciones a todos los que dijeron que terminó en la parte inferior del cubo (Abajo)!"

¿Por qué?

EL TIEMPO consultó a Santiago Vargas, Ph. D. en Astrofísica y profesor investigador del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, y en el sigiuiente video le explica la respuesta correcta.

¿Es capaz de resolver este acertijo para astronautas? Póngase a prueba ¿Es capaz de resolver este acertijo para astronautas? Póngase a prueba

Diana Milena Ravelo Méndez

@DianaRavelo

ELTIEMPO.COM

diarav@eltiempo.com